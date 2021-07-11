"Ortahisar Seracıları Buluşma Günü" etkinliği düzenlendi
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"Ortahisar Seracıları Buluşma Günü" etkinliği düzenlendi

'Ortahisar Seracıları Buluşma Günü' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Ortahisar Seracıları Buluşma Günü" etkinliği düzenledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Ortahisar Seracıları Buluşma Günü" etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ve Ortahisar İlçe Tarım Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Akyazı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, burada yaptığı konuşmada, Ortahisar Belediye Meclisi bünyesinde ilçedeki tarımsal potansiyeli araştırmak ve yeni tarımsal üretim stratejilerini geliştirmek amacıyla kurulan Tarım Komisyonu'nun yaptığı çalışmalara dikkati çekti.

Gıda tedarikinin önemli olduğu bir zaman diliminden geçildiğini ifade eden Genç, şöyle konuştu:

"Teknoloji ve sanayi çok olağanüstü hızlı seyretmesine rağmen salgın yaşadık. Önce neyi düşündük? Gıdayı düşündük. Çünkü ayakta durmak için, yaşamak için gıda tedariki çok önemli. Devletimiz bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerle beraber tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor. Ülkemizin kalkınmasına da destek olmak için çok çok önemli bir konu. Biz de bunun önemine binaen bu işi belediye meclisimizde değerlendirdik. Bütün siyasi partilerimizden üyelerimizin katılımıyla bir komisyon oluşturduk. Çok değerli bir çalışma yaptık, yapıyoruz ve yapacağız."

Devletin tarımsal üretimini artırmak için yüzde 73'e varan kredi ve hibe desteği verdiğine vurgu yapan Genç, şunları kaydetti:

"Devlet tarımsal faaliyetlerde yüzde 50 hibe veriyor. Ama ilave olarak bazı kriterleri taşıyanlara yüzde 20 daha destek veriyor. Genç ise yani 41 yaş altı ise yüzde 10 daha ilave katkı veriyor. Hanımefendi ise kadın istihdamını artırmak için yüzde 10 daha veriyor. Yani devlet hakikaten şu zor şartlarda yeter ki benim vatandaşım üretsin diye yüzde 1,7 de hibe kredi veriyor. Yetmedi, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz hibe krediler veriyor. Onlar yüzde 73'e varan hibe veriyor. Bütün bu desteklerle beraber üretimi artırmamız lazım. Üretimi artırmak demek, esasında bu şehrin kalkınmasına da katkı sağlamak demek. Üretimi artırmak demek, istihdamı artırmak demek, işsizliğin önüne geçmek demektir. "

Genç daha sonra Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak ve Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ile salatalık, maydanoz ve semiz otu seralarını gezerek üreticilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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