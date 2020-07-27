Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor
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Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılında gerçekleştirilen 3. Toplantısında Ortahisar ilçesinde ki yatırımlar ve hizmetler ile alakalı sunum gerçekleştirdi.

Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor
27.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:05

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılında gerçekleştirilen 3. Toplantısında Ortahisar ilçesinde ki yatırımlar ve hizmetler ile alakalı sunum gerçekleştirdi. Trabzon Valiliği A Toplantı salonunda gerçekleşen sunumda Başkan Genç, yıllın ikinci yarısında da hizmetlerin tüm hızıyla devam edeceğini dile getirdi.

Pazarkapı Kentsel Dönüşüm projesi ile alakalı sunumunda Genç, "Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. etabını oluşturan Ticaret, Konut, Peyzaj ve Dere Islahı işlerinin ihalesi 2018 yılında yapılmıştır. Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan tarihi binaların restorasyon çalışmalarına proje kapsamında devam edilmektedir. Projenin 2020 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Zağanos Vadisinde yapımı devam eden tünel akvaryumun bölge turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Genç, "Dünya çapında bir ilk olma özellikleriyle donatılmış Tünel Akvaryum Projesi sadece ilimizin değil bölgemizin, hatta ülkemizin turizmine artı değer katacaktır. Projenin Tünel kısmı tamamlanmış olup, Akvaryum kısmı da tamamlandığında Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğine sahip olacak kentimize kendine has bir farkındalık oluşturacaktır. Projenin Yap İşlet Modeli ile ihale edilmesi için 06.07.2020 tarih ve 45 sayılı Belediye Meclis kararı alınmıştır. İlan süreleri dikkate alınarak Ağustos ayında Akvaryum kısmının yapım ihalesi yapılacak ve yıl içinde uygulamasına geçilmesi öngörülmektedir" bilgilerine yer verdi.

Tarihi yapıların yaşatılması tüm hızıyla sürdüğünü belirten Genç, "Kent mimari kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından tarihi özelliğe haiz yapıların Kültür Varlıklarından onaylı projesine göre restorasyonlarına 2019 yılında başlanılmış ve 2020 yılı içinde restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

Boztepe Seyir terası ile alakalı bilgi veren Genç, "Boztepe yürüyüş yolu ve teraslarından oluşan kültür rotası avan projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Proje, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'nün onayından sonra 5393 sayılı Belediye kanunun 75.maddesi uyarınca Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülecektir. İlgili Kurumlardan proje onayları alındıktan sonra Belediyemizin hazırlamış olduğu avan projenin uygulama projeleri hazırlanıp 2020 yılı içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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