Ortahisar'ın içme suyu şebekesi 30 milyon Euro'ya yenilenecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin artık ihtiyaca cevap veremez hale gelen içme suyu şebekesi, Avrupa Birliği'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ tarafından sağlanacak toplam 30 milyon Euroluk kaynakla yenilenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 'Ortahisar Entegre Su Projesi' adı altındaki projeyle, ilçenin Devlet Su İşleri (DSİ) projesinin ulaştığı 190 kot üzerinde ve altında kalan bölgesindeki tüm içme suyu şebekesinin yenileneceğini açıkladı.

Yapım ihalesine çıkılan projenin yapımına 2020 yılında başlanacağını aktaran Başkan Zorluoğlu, proje kapsamında, ilçedeki 565 km.'lik içme suyu hattının yenileneceğini ve işin 4 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Trabzon'un nüfusu en kalabalık ilçesi olan Ortahisar'ın içme suyu şebekesini büyük oranda yenilemek amacıyla önemli bir yatırımı şehre kazandırmaya hazırlandıklarını kaydeden Başkan Zorluoğlu, "Şehrimizin kalbinde, artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelme noktasındaki içme suyu şebekesini bu büyük projeyle, inşallah uzun yıllar hemşehrilerimize hizmet edecek şekilde yeniliyoruz. Projenin 30 milyon euroluk finansmanının; yüzde 15'ini hibe şeklinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, yüzde 20'sini belediyemizin bağlı kuruluşu TİSKİ, kalan yüzde 65'lik kısmını ise IPA 2 fonundan yine hibe olarak karşılayacağız. 20 Ağustos 2019 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü nezaretinde, işin yapımını üstlenmek için teklif verecek firmalara yönelik saha gezisi de planlanmış durumdadır" diye konuştu.

Projedeki üst ve alt yapı yatırımlarının işi üstlenecek firmaya ait olduğunu da belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depo modernizasyonu ve otomasyon sisteminin ise TİSKİ tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

'Ortahisar Entegre Su Projesi' ile ilçede; 565 km. şebeke hattı, 25 bin 900 abone bağlantısı, 16 Bölge Ölçüm Alanı, 96 Basınç Düşürme Vanası Odası ve 7 Klor Ölçüm Odası proje dahilinde inşa edilecek. Proje kapsamında, sistemi yönetecek belediye personelinin eğitilmesi, sistemin test edilmesi ve devreye alınması işleri de yer alıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA