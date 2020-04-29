Ortahisar ilçesindeki çöp konteynerleri yenilendi Ortahisar Belediyesince başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan çöp konteynerleri üstü kapalı modellerle değiştirildi.

Ortahisar Belediyesince başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan çöp konteynerleri üstü kapalı modellerle değiştirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, yeraltı çöp konteyner sisteminden sonra yer üstü çöp konteynerlerini de üstü kapalı yeni modellerle değiştirdiği belirtildi.

İlçede bulunan bütün yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin, kapalı sistem çöp konteyneri haline geleceği vurgulanan açıklamada, ilk etapta Tanjant yolu boyunca ve sahil mevkinde bulunan çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yeni tip çöp konteynerlerinin üstü kapalı olduğunu belirtti.

Eski tip çöp konteynerlerinin üstleri açık olduğundan dolayı dış müdahalelere oldukça açık olduğunu aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Özellikle sokak hayvanları yiyecek bulmak amacıyla çöpleri karıştırıyordu. Bundan dolayı çöplerdeki mikroplar etrafa yayılıyordu. Diğer yandan üstleri açık olduğundan dolayı kötü kokulara sebebiyet vererek vatandaşlarımızı da rahatsız ediyorlardı. Bu durum ortadan kalkmış oldu. Daha önce bunların 43'ünü yeraltı çöp konteynerleriyle değiştirmiştik. Şimdi diğerlerini de yeni modellerle değiştirerek bu işlemi tamamlayacağız."

Genç, yeni modellerin tasarımlarının eskilere oranla oldukça estetik ve darbelere karşı da dayanıklı olduğunu işaret ederek, "Daha önce hayata geçirdiğimiz yeraltı çöp konteynırı sistemi ve bu yeni modellerle bütün çöp konteynerlerimiz eskiye oranla daha hijyenik ve çevre sağlığını da daha az tehdit eden bir vaziyete gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA