Ortahisar ilçesinde "EBA Destek Noktası ve Bilişim Teknolojileri Sınıfı" kuruldu

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi tarafından "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası kapsamında, Ortahisar ilçesi Ata Ortaokulunda kurulan "EBA Destek Noktası ve Bilişim Teknolojileri Sınıfı" törenle açıldı.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, bu kritik salgın sürecinde özellikle öğrenciler için yapılan her yatırım ve onların geleceğine yönelik her türlü hizmetin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi tarafından yaptırılan EBA Destek Noktası ve Bilişim Teknolojileri Sınıfının, salgın sürecinden sonra öğrencilerin geleceğine yönelik bilimsel çalışmalarının yapıldığı kodlama merkezi olarak faaliyet göstereceğini belirten Ustaoğlu, "Bu tip yerlerin yavrularımızın yetişmesinde, geleceğe emin adımlarla ilerlememizde ayrı bir yeri var. İnşallah ümit ediyoruz ki almış olduğumuz tedbirler ve bir taraftan da aşılamayla birlikte ülkemiz ve tüm dünya kurtulur biz de hayatın normal akışı içerisinde artık günlük rutin hayatımıza döneriz. Yavrularımız da özledikleri okullarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine bir an önce kavuşur." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da milletlerin zenginliğinin yetişmiş insan gücüyle orantılı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın eğitiminin eksik olmaması adına imkanlar seferber edilerek çocuklarımızın eğitiminin sürdürülmesine gayreti gösterilmektedir." dedi.

Trabzon'da şu ana kadar 150 noktada EBA destek noktası bulunduğunu dile getiren Aktaş, uzaktan eğitime destek adı altında 8 bin 549 öğrenciye tablet dağıtıldığını belirterek, bu hafta sonu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 720 tableti teknolojik imkanı olmayan öğrencilere dağıtacaklarını aktardı.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Çağla Sonat ise dernek olarak üzerinde durdukları en önemli konunun eğitim olduğunu vurgulayarak, eğitimin bir toplumun geleceğini belirleyen en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Her türlü sorunun kökünü çözmek için eğitimin şart olduğunu dile getiren Sonat, şunları söyledi:

"Özellikle bir kadın derneği olarak en büyük sorunlardan olan kadına şiddet, kadın cinayetleri ve her türlü sorunu eğitimle aşacağımızı düşünüyoruz. Bu nedenle tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle birçok alan etkilendiği gibi eğitim alanının da çok kötü etkilendiğini görüyoruz. Dernek olarak elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünerek bu hareketi başlattık. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitimin bittiği bu süreçte öğrencilerimiz online eğitime geçtiler ve bir kısmı imkansızlık nedeniyle internet veya teknolojik bir cihazı olmadığından eğitim hakkından yararlanamadılar. En temel haklarından olan eğitim haklarından mahrum kaldılar. Bunu önlemek için ve devletimizin sunduğu imkanlara da katkı vermek istediğimizden 'Uzaktan eğitime yakın destek' adını verdiğimiz projeyi başlattık. Sınıfımız online eğitim sürecinde EBA destek noktası olacak, inşallah bu pandemi bittiğinde ise çağın gerekliliği olan robotik kodlama sınıfı olarak inşallah öğrencilerimize hizmet verecek."

Konuşmaların ardından "EBA Destek Noktası ve Bilişim Teknolojileri Sınıfı" törenle açıldı.

Açılış törenine, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik