SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı - Ekonomi
Hizmet İş Sendikası, Ortahisar, Genç, Ekonomi

Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

13.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:01
Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreni belediyenin Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Sözleşmeyi, Ortahisar Belediyesi adına Başkan Ahmet Metin Genç, Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı İsmail Kaplan, Orbel, AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Firar Bayrak ile ORBEL Genel Müdürü Aydın Gürsoy imzaladı.


1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren üç yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesinde çalışanların günlük yevmiyelerine % 21 oranında zam yapılarak yevmiyeler 103.44 TL'den 125 TL'ye çıkarıldı. İmza töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "En mutlu şehir Ortahisar" hedefiyle yola çıktıklarını ve bu hedefi sağlamak için çalışanların da mutlu olması gerektiğini söyledi.


Yapılan toplu iş sözleşmesinin Türkiye'nin ekonomik şartları ve belediyenin ekonomik durumu göz önüne alınarak hazırlandığına vurgu yapan Başkan Genç, "ORBEL çalışanlarımız için, bugün imzalayacak olduğumuz 3. toplu iş sözleşmemizin 3 yıl geçerli olacak. İlk yıl çalışanlarımızın 103.44 TL olan günlük yevmiyelerine % 21 oranında zam yapılarak yevmiyeler 125 TL'ye çıkarıldı. İkinci ve üçüncü yıllar için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Buna göre, en düşük ORBEL maaşı 3.322,22 TL'den 3.848,13 TL'ye, en yüksek ORBEL maaşı 3.787,19 TL'den 4.313,10 TL'ye, orta grup ORBEL maaşı 3.405,10 TL'den 3.931,01 TL'ye çıkarılacak. Yapılan zamla 525,91 TL bir artış söz konusu ve bu da maaş olarak esas alındığında yüzde 16 gibi bir zam oranına tekabül ediyor. Toplu iş sözleşmemiz 01/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan zam oranlarına göre evde bakım hizmeti veren personelin maaşı 2.675,37 TL'den 3.536,54 TL'ye (artış 861,17 TL), temizlik hizmetlerinde görevli teknik personelin ücretleri 3.343,18 TL'den 4.044,41 TL'ye (artış 701,23 TL), güvenlik hizmetlerinde çalışan personelin maaşı 2.937,17 TL'den 4.027,61 TL'ye (artış 1.090,44 TL) yükseldi. ORBEL A.Ş'de 2020 yılı itibarıyla 974 personel çalışıyor. Kadrolu işçilere yönelik yapılan toplu iş sözleşmesi de 3 yıllık olarak düzenledik. Birinci yıl için işçilerimize %13 oranında bir ücret zammı yapıldı. İki ve üçüncü yıl için ise enflasyon oranında bir zam uygulanacak. En yüksek mühendis maaşı 6.756,46 TL'den 7.547,82 TL'ye (artış 791,36 TL), en düşük maaş 4.726,53 TL'den 5.245,02 TL'ye (artış 518,49 TL), orta grup maaşı 5.388,69 TL'den 6.000.31 TL'ye (artış 613,62 TL) yükseldi. Belediyemizde 120 kadrolu işçi bulunuyor."


Çalışanlardan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gayretli çalışma yapmalarını isteyen Başkan Genç, "Bu kurum hepimizin kurumu... Hiçbir zaman maaş konusunda gecikmelere mahal vermedik. Personelimizin ücret dengesini sağlamaya çalıştık. Bunu da yaptık. Bir çalışmada ücret kadar, güvenli çalışma da önemli... Her zaman çalışanlarımızın iş güvenliğini ön planda tuttuk. Mesai arkadaşlığı hukuku çerçevesinde toplu iş sözleşmesini hazırladık. Bütün bu imkanlara rağmen sizden tek isteğim daha bir gayretli çalışma ortaya koymanız. Bunu da sizden bekliyorum. Hangi birimde hangi unvanla çalışıyor olsanız da her biriniz Ortahisar Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Biz güzel bir aileyiz. Halkımızın nazarında da güzel ve muteber bir kurumuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir aile anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun..." diye konuştu.


HAK İŞ- HİZMET İŞ Sendikası Trabzon İl Başkanı İsmail Kaplan ise konuşmasında Başkan Genç'in işçi dostu bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in toplu iş sözleşmelerinde her zaman işçiden yana bir anlayış gösterdiğini söyledi. Toplu iş sözleşmesinde sendikamızın hedeflerinin yüzde 80 oranında gerçekleştirdik ve isteklerimizin büyük bir çoğunluğunu kabul ettirdik. ORBEL'de çalışan 545 işçimizin yevmiyeleri gerçekten çok düşüktü. Bunları bu toplu iş sözleşmesinde yükseltme imkanı bulduk. Belediye başkanımızın işçi dostu bir başkan olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.


İmza törenine ORBEL çalışanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, ORBEL Yönetim Kurulu Üyeleri ile kadrolu işçiler katıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Ekonomi
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Ekonomi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Ekonomi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Ekonomi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Ortahisar, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:24:28. #1.14#