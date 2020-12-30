Ortahisar'da salgınla mücadelenin bilançosu açıklandı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütün dünyayı esaret altına alan kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların bilançosunu açıkladı.

Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi'nin yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun kurulduğu 22 Mart 2020 tarihinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek şu ana kadar toplamda 38 bin 432 adet çağrıya cevap verildiğini kaydetti.

Genç, Vefa Grubu'nun salgın sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı bireylere ve bunun yanı sıra uygulanan genel kapsamlı sokağa çıkma yasakları nedeniyle başta ilaç temini, gıda ihtiyacı, maaş çekimi ve hastaların sağlık kurumlarına nakli gibi çok geniş yelpazede gelen çağrılara yetişerek, vatandaşların dertlerine derman olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların her türlü çağrısına yetişerek mağduriyetlerin önüne geçildiğine dikkat çeken Genç,"Devletimiz ve bütün bakanlıklarımız virüs salgınıyla tam teşekküllü bir şekilde mücadele etti. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak devletimizin direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için olağanüstü gayret sarf ettik. Vefa Grubumuz vatandaşlarımızdan gelen çağrılara gece gündüz demeden yetişti. Vefa Destek Grubumuzda 33 personelimiz çalışıyor. Herhangi bir mağduriyete yer vermemek için gerçekten de takdire şayan çalışmalar yürüttüler" dedi.

Salgınla mücadelenin ilk şartı olan temizlik konusunda da ciddi adımlar atıldığını belirten Başkan Genç, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve giysi yardımında da bulunduklarını belirtti. Başkan Genç, "Tabiri caizse, vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştık. Esnafımıza 600 bin TL yardımda bulunduk. İhtiyaç sahibi 8 bin 500 aileye gıda yardımında bulunduk. Genel sokağa çıkma yasaklarında hemşerilerimize toplamda 100.000 ekmek dağıttık. Hastanelerimize düzenli olarak tatlı ve börek ikramında bulunduk. İhtiyaç sahibi 35 aileye soba, 3000 aileye giysi ve 150 aileye de kıyafet yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 15 ton kömür, 2,5 ton odun yardımında bulunduk. Diğer yandan, 215 aileye evde bakım hizmeti sağladık. Gazi ve şehit ailelerine belediye paketi hazırladık" dedi.

Salgın sürecinde zabıta ekiplerinin denetim ve kontrol çalışmalarını titizlikle yürüttüğüne dikkat çeken Genç, "Salgınla mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan denetim ve kontrol faaliyetleri konusunda da sıkı tedbirler aldık. Ortahisar Kaymakamımızın, Başkan Yardımcılarımızın ve zabıta ekiplerimizin katıldığı genel denetim çalışmaları yürüttük. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunları bizzat yerinde dinledik. Düzenli olarak çarşı, pazar ve esnaflarımızda denetimler yaptık. Korunma tedbirlerine uyulup, uyulmadığını ciddiyetle takip ettik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 37 bin 772 iş yerini denetledik" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı