Ortahisar'da koronavirüs önlemleri Ortahisar ilçesinde ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Ortahisar ilçesinde ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dünyada görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en başarılı mücadeleyi yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşın, Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüsden korunma yöntemlerini titizlikle uygulamaları gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bütün bakanlıklarımız konuyla ilgili eylem planlarını yürütüyor. Biz de yerel ölçekte Ortahisar Belediyesi olarak halkımızı korumak için toplu yaşam alanları olan parklarda, camilerde, meydanlarda ve dinlenme alanlarında dezenfekte çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz."

Kaynak: AA