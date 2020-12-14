Ortahisar'da engelli vatandaşlar evlerinde ücretsiz tıraş ediliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmakta zorlanan engelli vatandaşlar ilçe belediyesince evlerinde ücretsiz tıraş ediyor.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Vefa Sosyal Grubu çalışmalarına dahil edilen 15 kuaför ile 14 berber, yaklaşık 35 gün boyunca 400'ün üzerinde engelliye hizmet vermeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, salgın nedeniyle engelli vatandaşların dışarıya çıkmasının oldukça zor olduğunu belirterek, hem engelli vatandaşları salgından korumak hem de işleri azalan berberlere ekonomik katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Genç, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortahisar Kaymakamlığı ile ortaklaşa kurduğumuz Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'na ek olarak, berber ve kuaförlerden oluşan bir ekip kurduk. Engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımız salgın nedeniyle uygulanan yasaklardan daha çok etkileniyor. Bunu göz önüne alarak kent konseyimiz ile birlikte berberler ve kuaförler ekibini kurduk. Belediye olarak hedefimiz her zaman vatandaşlarımızın yaşam konforunu ve rahatını en üst seviyeye çıkarmaktır. Pandemi süresince vatandaşlarımızın yaşam konforunu sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardım elimizi uzatıyoruz. Hedefimiz mağduriyetleri en aza indirmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan