Ortahisar'da depremzedeler için yardım gecesi düzenlendi

17.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:46

Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen ve 160 kişinin katıldığı gecede Ortahisarlılar iyilik yapmak için yarışırken yardım amaçlı geceden 8.000 TL elde edildi. Gelirinin tamamı depremzedeler için kullanılacak olan gecede Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Selahattin Tezcan yaptığı açılamada katkı sağlayan ve destek olan büyün yardımseverlere teşekkür etti. Aydede Restaurant gecenin ev sahipliğini yaparken sunduğu birbirinden lezzetli yemeklerle geceye katılan yardımseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Geceden elde edilen maddi gelir Elazığ ve Malatya bölgesindeki mağdur vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilip satın alınarak Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak. İyilik yapmakta yarışan bütün Ortahisar halkına, turizmcilere, otelcilere ve geceye iştirak ederek maddi destek olan herkese teşekkür eden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği ve Aydede Restaurant işbirliğinde düzenlenen gecenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını dileyerek depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet dileyerek bölge halkına ve yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler