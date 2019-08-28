Ortahisar'da çöp konteynerleri yer altına alınıyor

28.08.2019 15:12

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çöp konteynerlerinin yer altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, çevre temizliğini sağlamak ve görüntü kirliliğine son vermek için ilçe merkezindeki 51 çöp konteynerini peyderpey yer altına alacaklarını belirtti.

Yer üstü çöp konteynerlerinin çevre sağlığını tehdit ettiğini, kötü kokuya sebebiyet verdiğini vurgulayan Genç, şehrin çevre temizliğinin kendileri için çok önemli olduğunu aktardı.

Genç, yoğun turizm aktivitesinin yaşandığı Trabzon'un her daim temiz ve güzel bir görünüme sahip olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yer altı çöp sistemi hem geçen dönem hem de bu seçim döneminde vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz projelerden biriydi. Projemizi hayata geçirmenin ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlk olarak Moloz'da, Çarşı Mahallesi'ndeki iki çöp konteynerini yer altına aldık. Vatandaşlarımız kolay şekilde çöplerini buraya atabilecek. Sistem sayesinde çöpler insan ve hayvan müdahalesinden de korunmuş olacak. Toplamda 51 konteyneri yer altına almayı planlıyoruz. Bununla ilgili gerekli etütleri ve planlarımı yaptık. İlerleyen günlerde konteynerlerin hepsini yer altına alarak kentimizi daha çevreci, güzel görünümlü bir yapıya kavuşturacağız."

Kaynak: AA