Ortahisar'da bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi yapıldı Ortahisar Belediyesi tarafından hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği'nde bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi tarafından hizmete açılan Küçük Dostlar Kliniği'nde bir ayda 202 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, acil durumlarda sokak köpeklerine ilk müdahalenin yapıldığı klinikte, yavru, hasta ve yaralı kedilerin ise tedavi edildiğini belirtti.

Kliniğin büyük ve anlamlı bir hizmeti yerine getirdiğini vurgulayan Genç, "Açıldığı günden bu yana geçen bir aylık süre zarfında 103 kediyi tedavi ettik. Diğer yandan 40 sokak kedisine de acil müdahale ekibimiz yerinde müdahale etti. Araç çarpması sonuca yaralanan 20 kedi tedavi edildi. Trafik kazasında yaralanan 12 sokak köpeğinin de ön tedavisini yaptık." ifadesini kullandı.

Genç, kliniğin günde ortalama 20 kısırlaştırma operasyonunun yanı sıra 25 yaralı hayvanının tedavisinin yapılabilecek şekilde tasarlandığına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Klinik 2 veteriner ve 3 görevli personel ile 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca acil durumlar da düşünülerek, 24 saat müdahaleye hazır halde tutuluyor. Klinikte kedilerin yanı sıra acil durumlarda sokak köpeklerinin de ilk tedavileri yapılarak ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne kapsamlı tedavi için nakilleri sağlanıyor."

Kaynak: AA