Ortahisar'da bahar cümbüşü başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ortahisar'da bahar cümbüşü başladı - Haber
Ortahisar, Trabzon, Genç, Güncel

Ortahisar'da bahar cümbüşü başladı

Ortahisar Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilçeyi rengarenk çiçek ve bitkilerle donatmaya başladı.

08.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:54
Ortahisar'da bahar cümbüşü başladı

Ortahisar Belediyesi, ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilçeyi rengarenk çiçek ve bitkilerle donatmaya başladı.


Ortahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeşil alanları ilkbahar çiçekleriyle donatırken, diğer yandan da yeni parkları bir bir hayata geçiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin kurulduğu 2014 yılından itibaren 63 bin 747 metrekare yeni yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Beş yılda 50 bin 987 adet fidan, ağaç ve çalı dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Genç, 45 bin 423 metrekarelik yeşil alanda da yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi.


Baharın gelişinin müjdecisi olarak mevsime uygun çiçek ve bitkileri toprakla buluşturduklarını belirten Genç, "Güzide Ortahisar'ımızda yeşil alanlarımızı artırmak bizim stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Küresel ısınmanın arttığı ve iklim değişikliklerinin bütün olumsuzluklarıyla kendini gösterdiği günümüzde yeşil alanları artırmaya büyük önem veriyoruz. Zira son yıllarda yoğun yapılaşmadan dolayı şehrimizde yeşil alanların sayısı azalmıştı. Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren bu konu üzerinde hassasiyet gösterdik. Vatandaşlarımızın bizden en çok talep ettiği hususlar arasında yeşil alanlar ve çocuklar için oyun parkları ilk sırada geliyordu. Ortahisar Belediyesi olarak biz de bu talepleri göz önüne alarak her yıl park sayımızı katlayarak artırdık" dedi.


Ortahisar Belediyesi'nin 5 yılda 63 adet yeni park yaptığını kaydeden Genç, "Belediyemiz kurulduğunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden ve belde belediyelerinden bize devredilen park sayısı 101 adetti. Belediyemiz kendi imkanlarıyla 63 adet park yaptı. Bu sayıya 10 adet orman alanı da dahildir. Şu anda toplam park sayımız 164 adede ulaştı. Bu parklarımızdan 105 adedi belediyemize, 36'sı Milli Emlak'a, 19'u Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ve 4 adedi ise özel mülkiyete aittir" diye konuştu.


Vatandaşların yeşil alan taleplerine hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarını ifade eden Genç, "Belediye başkanlığı görevini üstlenir üstlenmez vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde park yapımına ağırlık verdik. Vatandaşlarımızın yeşil alan taleplerine hiçbir zaman duyarsız kalamazdık. Zira bu aynı zamanda bizim geleceğimizi ilgilendiren bir konu. Eğer temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak ve temiz hava solumak istiyorsak nefes alanlarımızı artırmamız gerekiyor. Bizim de yegane amacımız vatandaşlarımızın daha temiz bir hava solumasıdır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı Haber
Ateşkes kararı sonrası Türkiye'den Esed'e gözdağı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Meral Akşener Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sadi Konuk Alpaslan Özmol
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Ortahisar'da bahar cümbüşü başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 16:03:43. #1.15#