Ortahisar'da altyapı çalışmaları
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Ortahisar'da altyapı çalışmaları

20.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:27
Ortahisar'da altyapı çalışmaları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce Ortahisar ilçesinde bazı bölgelerdeki altyapı çalışmaları tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünce Ortahisar ilçesinde bazı bölgelerdeki altyapı çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış sonrası su taşkın ve baskınlarının yaşandığı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki sorunun 9 aylık çalışmanın ardından çözüme ulaştığı bildirildi.

Aydınlıkevler Mahallesine bağlı 609 Nolu Sokak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 1364 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatının yapıldığı belirtilen açıklamada, hattın devamına denk gelen Toklu Mahallesi sahilinde de 277 metre kanalizasyon hattı ve 120 metrelik menfez imalatının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, her yağmurda su baskınları yaşanan bölgenin sorununu kökünden çözdüklerini vurguladı.

Kisarna Deresi ile Aydınlıkevler Mahallesi'nin problemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Her yağmur yağdığında caddelerde asfaltlar patlayıp, her tarafı su basıyordu. Ciddi bir mağduriyet oluşan bölgeye acilen müdahale ettik. Kapsamlı ve hızlı bir çalışma ile hat bütünüyle kanalizasyona alındı. Kisarna Deresi temiz bir şekilde sahile ulaşmaya başladı. Sokağın asfaltını da serdik. Tüm mahalle halkına çalışmalar süresince gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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