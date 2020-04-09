Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çatak mevkiinde bulunan 3 bloklu bir site koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugün öğle saatlerinde karantina altına alındı.

Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çatak mevkiinde bulunan 3 bloklu bir site koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugün öğle saatlerinde karantina altına alındı.

İl merkezindeki ilk karantina uygulamasının yapıldığı sitenin giriş ve çıkışlarına polis ekipleri tarafından şerit çekilirken, görevli polis ekipleri siteye giriş ve çıkışları önlemek için site girişinde görev yapmaya başladı.

Öte yandan sitede yaşanan koranavirüs vakaları nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA