Ortahisar Belediyesinin park ve bahçe yapım çalışmaları

27.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:36

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Soğuksu Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

Genç, park alanında Soğuksu İstiklal İlkokulu öğrencileriyle 377 fidanı toprakla buluşturdu.

Ortahisar'ı daha yeşil bir hale getirmek için her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarına işaret eden Genç, nüfus yoğunluğunun olduğu merkezi mahallelerde ise çok sayıda parkı hizmete açtıklarını söyledi.

Soğuksu Mahallesi'nin şehrin güzide mahallelerinden biri olduğuna vurgu yapan Genç, şunları kaydetti:

"Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımız Bekir Aktürk Bey, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımızla beraber güzel bir parkımızı yerinde inceliyoruz. Bunun yanında geleceğimizi emanet edeceğimiz minik yavrularımızla birlikte 377 adet fidanımızı toprakla buluşturacağız. Onlar için de çok hoş bir hatıra olacak. Fidan dikimiyle ilgili farkındalıkları oluşacak. Bu fidanları daha bir sahiplenecekler. Bu fidanlar büyüdüğü zaman ağaç olacak. Bu da şehrimiz için temiz ve sağlıklı hava demek."

Genç, Ortahisar'ın 85 mahallesi olduğunu belirterek, "Biz her mahallemize en az bir park hedefi koyduk. Ama nüfus yoğunluğunun çok olduğu merkezi mahallelerimizde 5-6 parkı hizmete açtığımız oluyor." dedi.

İnceleme yaptıkları parkın çocuklar için oyun, yetişkinler içinse spor aletleriyle donatıldığını kaydeden Genç, "Bu alan belediyemize ait 2 bin 130 metrekareden oluşan bir alandı. Şu an itibarıyla burayı düzenlemek için 98 bin liralık harcama yaptık. Zeminini, mücavir sahasını düzenledik ve sosyal donatı alanları oluşturduk. Bu parkta emeği geçen bütün personelimize, muhtarlarımıza ve İstiklal İlkokulu öğrencilerimize teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA