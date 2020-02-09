Ortahisar Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

09.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:44

Ortahisar Belediyesinin karla mücadele çalışmaları kapsamında kriz masası oluşturduğu bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirterek, Ortahisar'da ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde yüksek mahallelerde ve merkez mahallelerde ana arterlerde ulaşıma kapalı yol bulunmadığını ifade etti.

Genç, Başkan Yardımcısı Selahattin Çebi'nin koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, kriz masasına bağlı 300 personel, 16 ayrı ekip halinde gece gündüz mücadele ettiği, çalışmalarında kolaylık sağlaması için Ortahisar'ı yedi ayrı bölgeye ayırdıklarını belirtti.

Her bölge için sorumlu personel görevlendirdiklerini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Ortahisar'ın yüksek ve merkez mahallelerinde ekiplerimiz gece gündüz çalışarak bütün ana arterleri açmış durumda. Şu anda kapalı hiçbir ana yol bulunmuyor. Karla mücadele için 10 yıkama aracı, 2 kar bıçaklı tuz aracı, 5 kar bıçaklı küreme aracı, 4 kar bıçaklı ve solüsyon, 5 tuz aracı, 3 kepçe, 9 Beko Loder (JCB), 6 greyderle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplamda 45 iş makinesi şu anda aktif olarak karla mücadele ediyor. Personelimiz karla mücadele konusunda oldukça deneyimli. Hangi durumlarda neler yapılacak, hangi önlemler alınacak ve olası kriz merkezlerini belirledik."

Genç, her türlü duruma müdahale için ekiplerin birbiriyle irtibat halinde koordineli şekilde çalışmalarını yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini 372 00 15-372 00 00 numaralı telefonu arayarak karla mücadele ekiplerimize bildirebilir. Diğer yandan 0542 336 61 61 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı'na vatandaşlarımız bildirimde bulunabilir. Ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı çalışma sistemiyle günün herhangi bir saatinde kendilerine iletilen talepleri karşılıyor. Hastaneler, okullar, 112 acil ve sağlık ocakları güzergahlarında ulaşımdan dolayı bir aksama yok."

Yolda kalan araçların büyük çoğunluğunun kış lastikleri ve zincirleri olmadan yola çıktığını belirten Genç, sürücülerin zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmaması gerektiğine dikkati çekti.

Genç, tedbirsiz yola çıkan sürücülerin araçlarının yolda kalması sonucu hayati önem taşıyan ambulans, itfaiye ve diğer araçların da geçişini engelleyerek ulaşımı aksattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA