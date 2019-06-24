Ortahisar Belediyesinin çalışmaları

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kent merkezinde azalan yeşil alan miktarını artırmak için yeni parklar yaptıklarını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, yeni park yapımının yanında mevcut parkların da bakım ve onarımını eş zamanlı yürüttüklerini ifade etti.

Parklarda sulama sistemlerini yenilediklerini kaydeden Genç, şöyle devam etti:

"Bunun yanında oyun gruplarını da yenileyerek çocuklarımız için daha cazip hale getiriyoruz. Yapılan parklarla Ortahisar'ımız daha yeşil bir hale gelecek. Ortahisar'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına çıkarmayı hedefliyoruz. Son yıllarda şehrimizde yeşil alan miktarı azalırken inşaatlarda bir hayli artış oldu. Yeşil alanların, parkların azalmasıyla birlikte vatandaşlarımızın da belediyemizden park yapımıyla ilgili talepleri o nispette arttı. Vatandaşlarımızın bu haklı taleplerine duyarsız kalamazdık. Biz de buna uygun olarak belediye başkanlığı görevini üstlenir üstlenmez vatandaşlarımıza verdiğimiz sözler çerçevesinde park yapımına ağırlık verdik."

Genç, temiz bir çevrede yaşamak ve temiz hava solumak için nefes alanlarını artırmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim de yegane amacımız vatandaşlarımızın daha temiz bir hava soluması.Yeşille müsemma ilçemizde buna uygun olarak park yapımını oldukça önemsiyoruz. Karadeniz yeşilliğiyle bitki örtüsüyle ormanları ve dereleriyle ünlü bir bölge. Belediye olarak bu özelliğimizi korumak ve hatta yeşil alanlarımızı daha da artırmak bizim belediye olarak görevimiz. 2019 yılı içinde Soğuksu, Boztepe, Konaklar, Kanuni, 1 Nolu Beşirli, Aydınlıkevler, 2 Nolu Erdoğdu, Çukurçayır, 3 Nolu Erdoğdu ve Üniversite, Yalıncak, Yeşiltepe, Çağlayan, Pelitli, Bahçecik, Fatih mahallerimizdeki parklarımızda yenileme yaptık, sulama sistemlerini ve oyun gruplarını yeniledik."

Kaynak: AA