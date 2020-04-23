Ortahisar Belediyesinin "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" Trabzon'un Ortahisar Belediyesi ve TRT işbirliğinde düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması"nın ödül töreni, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi ve TRT işbirliğinde düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şarkıları Beste Yarışması"nın ödül töreni, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına, çocuk korolarına yeni eserler kazandırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın sonuçlandığı anımsattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bugün düzenlenmesi planlanan ödül töreni ile konser etkinliğinin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade eden Genç, düzenlemeyi planladıkları birçok etkinliğin de iptal edildiğini aktardı.

Genç, çocukların bayram coşkusu ve sevincini evlerinde yaşamaları için birçok haneye ulaşarak çocuklara 23 Nisan günü 2 bin 500 Türk bayrağı dağıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra belediye anons sisteminden gün boyunca her saat başı belediyemizin 23 Nisan Çocuk Şarkıları Yarışması'nda dereceye giren şarkılar ile 23 Nisan ile ilgili diğer şarkıları çalarak çocuklarımızın bu heyecanı yaşamasına bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz. 7'den 70'e bütün vatandaşları saat 21.00'de belediye anons sisteminden seslendirilecek olan İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum."

Kaynak: AA