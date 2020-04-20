Ortahisar Belediyesinden 23 Nisan'a özel etkinlik Ortahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklar için bütün vatandaşları balkonlarından belediyenin anons sisteminden seslendirilecek İstiklal Marşı'na katılmaya davet etti.

Ortahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklar için bütün vatandaşları balkonlarından belediyenin anons sisteminden seslendirilecek İstiklal Marşı'na katılmaya davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla bu yıl görkemli şekilde kutlanması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi etkinliklerinin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM'nin açılışının 100. yılına özel bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

Genç, 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de bütün vatandaşları, belediyenin anons sisteminden seslendirilecek İstiklal Marşı'nı balkonlarından okumaya davet ederek, şunları kaydetti:

"2020 yılı TBMM'nin açılışının 100. yılı. Gönül isterdi ki bu anlamlı günü şanına yarışır şekilde bütün vatandaşlarımızın iştirak edeceği coşkulu ve heyecanlı etkinliklerle kutlayalım. Ama maalesef bütün dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle bu tür kalabalık etkinlikler ve resmi törenler iptal edildi. Ancak bu durum milletimizin egemenliğinin timsali olan 23 Nisan'ı evlerden kutlamamıza engel değil. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren milli ve ulusal bayramlarımızı en güzel şekilde kutlamak bütün vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Virüs salgını nedeniyle düşen moral ve maneviyatımızı yükseltecek 23 Nisan gibi ulusal bayramlarımızı amacına yaraşır şekilde kutlamak için bütün vatandaşlarımızı 7'den 70'e bu etkinliğimize iştirak etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA