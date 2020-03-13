Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Hizmet İş Sendikası, Ahmet Metin, Ortahisar, Genç, Güncel

Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

13.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:37
Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin belediyenin ekonomik durumu göz önüne alınarak hazırlandığını söyledi.

Şimdiye kadar üç toplu iş sözleşmesi yaptıklarını ve bunlarda ufak tefek pazarlıklara girmediklerini anımsatan Genç, "Sendikacı arkadaşlarımız güzel teknik bir çalışma ortaya koydular. Ülkemizin ve belediyemizin ekonomik durumunu düşünerek bütün imkanlarımızı zorladık. Sendikamız bu işi zam oranı şeklinde değil de yevmiye oranları artış şeklinde önerdi. Bunun çalışanlarımızın lehine olduğunu dile getirdiler. Ben de bu görüşleri kabul ettim ve görüşmelerimizi yevmiye artışı üzerinde yoğunlaştırdık." dedi.

Genç, maaş artışlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"ORBEL çalışanlarımız için bugün imzalanacak toplu iş sözleşmemiz 3 yıl geçerli olacak. İlk yıl çalışanlarımızın 103,44 lira olan günlük yevmiyelerine yüzde 21 zam yapılarak yevmiyeler 125 liraya çıkarıldı. İkinci ve üçüncü yıllar için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Buna göre, en düşük ORBEL çalışanı maaşı 3 bin 322 liradan 3 bin 848 liraya, en yüksek maaş 3 bin 787 liradan 4 bin 313 liraya, orta grup maaş 3 bin 405 liradan 3 bin 931 liraya çıkarılacak. Yapılan zamla 525 lira artış söz konusu, bu da maaş esas alındığında yüzde 16 gibi zam oranına tekabül ediyor."

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan ise Genç'in işçi dostu başkan olduğunu dile getirdi.

Toplu iş sözleşmesinde hedeflerinin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaplan, "İsteklerimizin büyük çoğunluğunu kabul ettirdik. ORBEL'de çalışan 545 işçimizin yevmiyeleri çok düşüktü. Bunları, bu toplu iş sözleşmesinde yükseltme imkanı bulduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genç, Kaplan ve ORBEL AŞ Genel Müdürü Aydın Gürsoy, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaynak: AA

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Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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