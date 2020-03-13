Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
Hizmet İş Sendikası, Ahmet Metin, Ortahisar, Genç, Güncel

Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

13.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:50
Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ortahisar Belediyesi, Orbel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesinin belediyenin ekonomik durumu göz önüne alınarak hazırlandığını söyledi.

Şimdiye kadar üç toplu iş sözleşmesi yaptıklarını ve bunlarda ufak tefek pazarlıklara girmediklerini anımsatan Genç, "Sendikacı arkadaşlarımız güzel teknik bir çalışma ortaya koydular. Ülkemizin ve belediyemizin ekonomik durumunu düşünerek bütün imkanlarımızı zorladık. Sendikamız bu işi zam oranı şeklinde değil de yevmiye oranları artış şeklinde önerdi. Bunun çalışanlarımızın lehine olduğunu dile getirdiler. Ben de bu görüşleri kabul ettim ve görüşmelerimizi yevmiye artışı üzerinde yoğunlaştırdık." dedi.

Genç, maaş artışlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"ORBEL çalışanlarımız için bugün imzalanacak toplu iş sözleşmemiz 3 yıl geçerli olacak. İlk yıl çalışanlarımızın 103,44 lira olan günlük yevmiyelerine yüzde 21 zam yapılarak yevmiyeler 125 liraya çıkarıldı. İkinci ve üçüncü yıllar için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Buna göre, en düşük ORBEL çalışanı maaşı 3 bin 322 liradan 3 bin 848 liraya, en yüksek maaş 3 bin 787 liradan 4 bin 313 liraya, orta grup maaş 3 bin 405 liradan 3 bin 931 liraya çıkarılacak. Yapılan zamla 525 lira artış söz konusu, bu da maaş esas alındığında yüzde 16 gibi zam oranına tekabül ediyor."

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan ise Genç'in işçi dostu başkan olduğunu dile getirdi.

Toplu iş sözleşmesinde hedeflerinin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaplan, "İsteklerimizin büyük çoğunluğunu kabul ettirdik. ORBEL'de çalışan 545 işçimizin yevmiyeleri çok düşüktü. Bunları, bu toplu iş sözleşmesinde yükseltme imkanı bulduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genç, Kaplan ve ORBEL AŞ Genel Müdürü Aydın Gürsoy, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam...
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Ortahisar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:24:23. #1.14#