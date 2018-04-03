Ortahisar Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dünyada gelişmekte olan hiçbir ülkede yaşanmayan bir değişimi yaşadık. Biz, kadrolu işçimizin 5 katı kamu bünyesinde kadrolu işçi statüsünü elde ettik." dedi.

Arslan, Ortahisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin, Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, iyi bir toplu iş sözleşmesinin birinci şartının iş güvencesi, ikinci şartının toplu iş sözleşmesinden elde edilen hakların zamanında ödenebilmesi, üçüncüsünün ise iş yerinde iş barışının sağlanması olduğunu vurguladı. Arslan, bu şartları taşıyan toplu iş sözleşmesi hazırlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgilileri kutladı.

Türkiye'de belediyeler dahil bütün kamu kurumlarında, bakanlıklarda ve KİT'lerde kadrolu işçi sayısının 170 bin olduğunu belirten Arslan, "Taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı yeni işçi, kadrolu işçi oldu. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ekibini bir kez daha kutluyoruz ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Arslan, bunu gerçekleştirmenin çok basit bir iş olmadığına, büyük bir reforma imza atıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz uluslararası sendikal örgütlerin de mensubuyuz. Dünyanın en büyük işçi örgütü olan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu da icra kurulu üyesiyiz. Bu düzenleme yapıldıktan sonra bize her ikisinden tebrik mesajları geldi. Dünyada gelişmekte olan hiçbir ülkede yaşanmayan bir değişimi yaşadık. Biz, kadrolu işçimizin 5 katı kamu bünyesinde kadrolu işçi statüsünü elde ettik. Bize bunu nasıl başardığımızı soruyorlar."

"Bu başarıyı inşallah başka düzenlemelerle devam ettireceğiz"

Bu süreçte yaşanan sıkıntıları çeşitli örneklerle anlatan Arslan, "Türkiye bu mücadelede bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunun farkında ve bunu dünya çok iyi biliyor. IMF'nin, Dünya Bankası'nın, uluslararası kuruluşların, uluslararası sermayenin içerideki ve dışarıdaki temsilcilerinin bize dayattığı gerçek şu 'Özelleştir, kamuyu, devleti küçült bu hizmetleri özel sektör eliyle yürüt.' Bu anlayışa karşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir meydan okumada bulunmuştur." dedi.

Arslan, sendika olarak, taşeron işçilerin sendikal örgütlü olmasının önünü açmak için yıllardır yürüttükleri çalışmalara işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçici mevsimlik işçilerin ki ÇAYKUR başta olmak üzere bunlar için yeni düzenlemeler geldi, 4C kapsamındaki arkadaşlarımıza yeni düzenlemeler geldi. Bütün bu düzenlemelere baktığınız zaman Türkiye'de çok önemli bir değişimi birlikte gerçekleştirdik. Bu başarıyı inşallah başka düzenlemelerle devam ettireceğiz. KİT'lerin kapsam dışı kalması, hastane bilgi yönetim sistemindekilerin, sosyal tesislerdeki yemekhanelerde çalışan yüzde 70 kapsamına giremeyen, araçlı ihaleler dediğimiz bir kısım ihalelerdeki arkadaşlarımızın bu kapsamın dışında kalmış olması elbette ki onlar açısından üzüntü kaynağı ama biz bunların da çözüleceği yeni bir çalışmayı, yeni bir mücadeleyi de başlatacağız."

Bunu yaparken de büyük fotoğrafa asla bakmamazlık etmeyeceklerinin altını çizen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük fotoğraf, Türkiye'de çok büyük bir değişimi ve düzenlemeyi başarmış olduk. Bu bizim açımızdan tarihi bir öneme sahip çünkü taşeron firmalardaki arkadaşlarımızın yarın için umutlarını, beklentilerini gerçekleştireceklerine dair bir güvenceleri yoktu, artık bunu ortadan kaldırmış olduk. İnşallah yeni dönemde, yeni başarılarla beraber bu düzenlemelerin yenilerini hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız."

"Türkiye bir var oluş, yok oluş süreci yaşadı"

Hak-İş'in 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal ve darbe girişimine karşı ilk meydanlara inen kuruluş olduğunu belirten Arslan, ilk andan itibaren demokrasiye, ülkeye, millet iradesine, devlete ve bekasına sahip çıkma konusunda büyük bir mücadelenin içinde olduklarını söyledi.

Arslan, mesai arkadaşlarından 5'inin şehit, 100'e yakının da gazi olduğunu anımsatarak, Hak-İş olarak bütün toplantılarda 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için karar aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin bir var oluş, yok oluş süreci yaşadığını vurgulayan Arslan, "Milletimizin feraseti, fedakarlığı, canhıraş mücadelesi ile bu ihaneti ortadan kaldırdık ama biliniz ki ihanetler devam ediyor. Halen emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki oyunları devam ediyor. Bu oyunların boşa çıkarılması ve gerçekten bağımsız bir ülke olarak ayakta kalmak için de hep beraber büyük fedakarlık yapıyoruz." diye konuştu.

Sudanlı sendikacıları kısa süre önce eğitim amacıyla misafir ettiklerini anlatan Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Bir tek beklentileri var, 'Ne olursunuz, Türkiye güçlü olsun.' diyorlar. Eğer Türkiye kaybederse bütün ümmet kaybediyor. Türkiye son kale, bu son kaleyi kaybetmeyelim. Onun için Sudan'ın da Filistin'in de Suriye'nin de Arakan'ın da Libya'nın da Yemen'in de ve yeryüzünün bütün mazlumlarının da gözü Türkiye'de. Biz sadece bu ülke içinde değil, yeryüzünün bütün mazlumları için bu ülkeyi güçlü kılmak, bu ülkeyi birlik ve bütünlük içerisinde tutmak zorundayız."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise her bir çalışanın alın terine saygının gereği olarak belediyenin imkanı ne ise onu personele yansıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Genç, sözleşmenin iki yıl geçerli olacağını anımsatarak, "İlk yıl birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 olmak üzere çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 14 oranında zam yaptık. İkinci yıl da bugünden tespit ettiğimiz oranla birlikte yine birinci 6 aya yüzde 7, ikinci 6 aya da yüzde 7 de olmak üzere yüzde 14 oranında zam yaptık. Ayrıca ücret zammını uygularken işçilerimizin yevmiyelerine de 2 lira daha ilave zam yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından 603 personelin faydalanacağı toplu iş sözleşmesi Arslan, Genç ve diğer ilgililer arasında imzalandı.