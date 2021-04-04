Ortahisar Belediyesinde emekli personel için tören

Ortahisar Belediyesi, emekli olan personeli için tören düzenledi.

Ortahisar Belediyesi, emekli olan personeli için tören düzenledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, törende, 2020 ve 2021 yıllarında emekli olmaya hak kazanan 34 personele teşekkür plaketi ile isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Genç, 2014 yılında fiili olarak kurulan Ortahisar Belediyesinin bugünkü kurumsal yapıya gelmesinde emekli olan personellerin çok büyük katkısı olduğunu ifade ederek, "Emekliliğe hak kazanan personelin tecrübesinden azami derecede istifade ettik. Her kuruluşun birtakım zorlukları vardır. Yedi belde belediyesinin, merkezdeki 42 mahallemizin, 36 köyümüzün birleşmesi ve İl Özel İdaresinden gelen arkadaşlarımızın entegrasyonuyla hep beraberce, 330 bin 500 nüfusa sahip olan büyük ölçekli belediyemizi kurduk." dedi.

Personele emeklilik hayatlarında aileleriyle huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileyen Genç, şunları kaydetti:

"Şu an fiziki kapasite itibarıyla, bütçesiyle, yaptığı hizmetlerle beraber kurumsallaşma adına önemli bir yere gelmiş olan bu kurumda önemli bir katkınız, emeğiniz var. Bundan dolayı bu emeği, bu katkıyı her zaman takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz. Mesai kavramından öte bir çalışma kavramı ortaya koydunuz. Bu tabii ki bir bayrak yarışı. Sizlere huzurda teşekkür etmek ve helalleşmek istedik. Küçük de olsa hatırası kalması adına bir hediye takdimi düşündük. Bir kez daha çalışmalarınız, emeğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatınızın ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu bir şekilde devam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Umarım bu salgın bütün dünyadan olduğu gibi şehrimizden de bertaraf olur ve daha güzel günleri hep beraber yine mesai arkadaşlığı duygusuyla devam ettiririz diye düşünüyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Biz de helal ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk