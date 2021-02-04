Ortahisar Belediyesi yeni park projeleri yapacak

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşirli Sera Park ve Erdoğdu Çatak Park projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan Ekopark'ın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü, bu kapsamda yeşil alan ve park projelerinin hızlandırıldığını ifade etti.

Tasarım çalışmaları tamamlanan projelere en kısa sürede başlanacağına işaret eden Genç, insanların yeşil alan ihtiyaçlarını karşılamak için bugüne kadar birçok parkı hizmete açtıklarını, 'En mutlu şehir Ortahisar' hedefini gerçekleştirmek için de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Genç, Ortahisar'ın daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getireceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En mutlu şehir olmak için altyapıdan tutun da kültür, sanat, eğitim, ulaşım, yeşil alan ve parklar gibi çok değişik alanlarda adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Her anlamda kendine yetebilen bir Ortahisar hedefliyoruz. Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da dahil olmak üzere bugüne kadar ilçemizde yüzün üzerinde park projesini hayata geçirdik. Beşirli'de inşa edeceğimiz Sera Park'ımızda oturma, oyun, gezinti alanları olacak. Bunun yanında fidanlık olarak adlandırdığımız, içinde çok çeşitli bitki ve çiçeklerin yer alacağı bir bölüm olacak. Ayrıca meydan denilen kısımda Yunus Emre Heykeli yer alacak. Parkımızın kenar kısmında ise vatandaşlarımızın araçları için bir de otopark olacak. Erdoğdu Mahallesi'nde inşa edeceğimiz Çatak Park'ımızda ise sosyal tesisler, yeme içme üniteleri, çocuk oyun alanları, çay bahçesi, gezinti alanları, çim teraslar yer alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz