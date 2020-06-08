Ortahisar Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu 28 bin 483 çağrıya ulaştı Ortahisar Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubunun, 22 Mart'tan itibaren 28 bin 483 talebi yerine getirdiği bildirildi.

Ortahisar Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubunun, 22 Mart'tan itibaren 28 bin 483 talebi yerine getirdiği bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kovid-19 salgını nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu'nun vatandaşların her türlü çağrısına yetişerek mağduriyetlerin önüne geçtiğini belirtti.

Vatandaşların temel ihtiyaç maddelerinin karşılanması için yardım paketlerinin düzenli olarak dağıtıldığını kaydeden Genç, "Yardım faaliyetleri kapsamında ise 7 bin 640 paket kuru gıda ile 46 bin 200 ekmek dağıtıldı. Vatandaşlarımızın her türlü talebine yetişmeye gayret ettik. Bu talepler arasında en çok hasta nakli, alışveriş ve ilaç temini gibi hayati ihtiyaçların karşılanması ilk sırada yer alıyor. Bugüne kadar Vefa Grubumuz 28 bin 483 çağrıya cevap verdi." ifadesini kullandı.

Genç, salgınla mücadelenin ilk şartı olan temizlik konusunda da ciddi adımlar atıldığına işaret ederek, Temizlik İşleri Müdürlüğünün şehrin dezenfeksiyonu için yoğun çaba sarf ettiğini, bu süreç zarfında kamu kurumları, park ve bahçeler, pazar yerleri, ana cadde, mahalle, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin sürekli temizlendiğini, camilerin de ihmal edilmediğini aktardı.

Vatandaşlara koruyucu ekipman dağıtılması konusunda da hassasiyet gösterdiklerini belirten Genç, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 91 bin 450 maske, 750 litre dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdik. Yerli ve milli dezenfektan Borel 700 litre, 5 bin küçük boy kolonya, 10 bin tek kullanımlık seccade dağıttık. Diğer yandan 85 mahalle muhtarımıza el dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Zabıta Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımızdan gelen genelgelere harfiyen uyarak tüm tedbirleri aldı. İlçemizde bulunan hayvan pazarı Kovid-19 pandemisiyle mücadele için bir süre kapatıldı. Yine bu süreç zarfında 5 bin 338 iş yerini denetledik."

Genç, salgınla mücadele için bilgilendirici faaliyetlere de önem verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Marketler, pazar yerleri ve kalabalık ortamlardaki sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini sağladık. Bu bağlamda pazar yerlerinde megafon sistemi ile sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Marketlere alışveriş usulleriyle alakalı bilgilendirici afişler hazırlayarak astık. Semt pazarlarımızın girişlerinde maske dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca pazarlara giriş çıkışlarda ateş ölçerlerle vatandaşlarımızın ateşi düzenli olarak ölçülüyor. Belediyemizin anons sisteminden her gün açıklanan tedbirlerle ilgili duyurular günaşırı olarak yapılıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz her gün konuyla ilgili haberlerin yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden bilgilendirici duyurular yaptı ve yapmaya devam ediyor. Ayrıca '14 kural' başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tüm bilgilendirmeleri, el broşürü yaparak vatandaşlarımıza dağıttık."

Salgınla mücadele ederken sokak hayvanlarının da unutulmadığına dikkati çeken Genç, sokak hayvanları için ilçenin değişik yerlerine monte edilen suluk ve yemliklere yem ve su bırakıldığını belirtti.

Kaynak: AA