Ortahisar Belediyesi vatandaşların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturuyor

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi bünyesinde kurulan "Çözüm Masası" ve "Whatsapp Çözüm Hattı" ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde vatandaşların istek ve sorununa yardımcı olunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 yılında Whatsapp Çözüm Hattı'na gelen 4 bin 706 talebin 2 bin 948'inin çözüldüğü, 813 talebin ise yetki ve sorumluluğundan dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesine iletildiği belirtildi.

TİSKİ'nin görev alanına giren 410 talebin ise çözüme kavuşturulmak üzere TİSKİ'ye iletildiği aktarılan açıklamada, geçen yıl vatandaşların Çözüm Masası'na da telefonla ya da dilekçeyle ulaşarak 1001 talep ilettiği, bu taleplerin 890'ı için vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Çözüm Masası'na vatandaşlardan gelen 68 talebin Trabzon Büyükşehir Belediyesine, 43 talebin ise görev ve sorumluluğundan dolayı TİSKİ'ye iletildiği bildirilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mobil belediyecilik hizmeti kapsamında teknolojik imkanları sonuna kadar kullandıklarını ifade etti.

Genç, Ortahisar Belediyesi olarak vatandaşların her türlü sorunu ve sıkıntısını ivedilikle çözüme kavuşturmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediyemizin yetkili organlarına iletilen talep ve istekler niteliklerine göre ilgili birim müdürlüğümüze, Trabzon Büyükşehir Belediyemize ya da TİSKİ'ye iletiliyor. Belediyemizin yetki ve görev alanına giren talepler aciliyet durumuna ve önemine göre sıralanarak çözüme kavuşturuluyor. Çözüme kavuşturulduktan sonra da yetkili birimimiz vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak ilgili talebin giderildiğini ya da çözüme kavuşturulduğunu bildiriyor. Bu tür mobil belediyecilik uygulamalarıyla sorunları ve talepleri üzerinden fazla bir zaman geçmeden ve vatandaşlarımızın da uzun süreli mağduriyetlerine mahal vermeden çözüme kavuşturuluyor."