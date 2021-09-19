Ortahisar Belediyesi üst yapı çalışmalarını tamamladı

Ortahisar Belediyesince mahallelerde yapımı tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarının da sona erdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kemerkaya Mahallesi'nde Küçük, Kulaç, Ebedi, Doğal, Küçük 1 Nolu, Eski Mektep ve Kalaycıoğlu Sokak'ta, Cumhuriyet Mahallesi'nde Cümle, Özüdoğru, Emekçiler ve Temel Sokak'ta, İskenderpaşa Mahallesi'nde ise Türkoğlu Sokak'ta üst yapı çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da tarihin en büyük altyapı projesinin yapıldığına işaret ederek, "Şehrimizde uzun süredir büyük çaplı altyapı çalışması yapılmamıştı. Bu anlamda TİSKİ'nin ve diğer kurumların yürütmüş olduğu altyapı projelerinin şu ana kadar yapılan en büyük altyapı çalışmalarından biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Genç, TİSKİ'nin bir yandan içme suyu hatlarını yenilerken, diğer yandan da yağmur suyu kanallarını imal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Telekom da internet altyapı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz fiber boru hattını döşedi. Artık tekrar kazılmaya ihtiyaç duyulmadan Telekom ve EDAŞ gibi kurumlar bu boru hattı içinden kablolarını döşeyecek. Doğal olarak da bu çalışmalar tamamlandığında bozulan üst yapının da yeniden alınması gerekiyordu. Ortahisar Belediyesi olarak biz de yap-boz yapmamak için bu kurumların çalışmalarını tamamlamasını bekledik ve bütün altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra biz de üst yapı çalışmalarına başladık. Kemerkaya, Cumhuriyet ve İskenderpaşa mahallelerimizde altyapı çalışmaları sona eren birçok sokakta üst yapı çalışmaları da belediyemiz tarafından tamamlandı. Sokaklarımızda parke döşeme ve kaplama çalışmalarımızı tamamladık ve sokaklarımız uzun süre yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde yeniden düzenlendi."