Ortahisar Belediyesi üst yapı çalışmalarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortahisar Belediyesi üst yapı çalışmalarını tamamladı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Ortahisar Belediyesi üst yapı çalışmalarını tamamladı

Ortahisar Belediyesince mahallelerde yapımı tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarının da sona erdiği bildirildi.

Ortahisar Belediyesince mahallelerde yapımı tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası üst yapı çalışmalarının da sona erdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kemerkaya Mahallesi'nde Küçük, Kulaç, Ebedi, Doğal, Küçük 1 Nolu, Eski Mektep ve Kalaycıoğlu Sokak'ta, Cumhuriyet Mahallesi'nde Cümle, Özüdoğru, Emekçiler ve Temel Sokak'ta, İskenderpaşa Mahallesi'nde ise Türkoğlu Sokak'ta üst yapı çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da tarihin en büyük altyapı projesinin yapıldığına işaret ederek, "Şehrimizde uzun süredir büyük çaplı altyapı çalışması yapılmamıştı. Bu anlamda TİSKİ'nin ve diğer kurumların yürütmüş olduğu altyapı projelerinin şu ana kadar yapılan en büyük altyapı çalışmalarından biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Genç, TİSKİ'nin bir yandan içme suyu hatlarını yenilerken, diğer yandan da yağmur suyu kanallarını imal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Telekom da internet altyapı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyemiz fiber boru hattını döşedi. Artık tekrar kazılmaya ihtiyaç duyulmadan Telekom ve EDAŞ gibi kurumlar bu boru hattı içinden kablolarını döşeyecek. Doğal olarak da bu çalışmalar tamamlandığında bozulan üst yapının da yeniden alınması gerekiyordu. Ortahisar Belediyesi olarak biz de yap-boz yapmamak için bu kurumların çalışmalarını tamamlamasını bekledik ve bütün altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra biz de üst yapı çalışmalarına başladık. Kemerkaya, Cumhuriyet ve İskenderpaşa mahallelerimizde altyapı çalışmaları sona eren birçok sokakta üst yapı çalışmaları da belediyemiz tarafından tamamlandı. Sokaklarımızda parke döşeme ve kaplama çalışmalarımızı tamamladık ve sokaklarımız uzun süre yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyulmayacak şekilde yeniden düzenlendi."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKPC'li terörist tutuklandı

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Bensu Soral
Spor Cristiano Mesut Özil Domagoj Vida Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ortahisar Belediyesi üst yapı çalışmalarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:49:59. #1.17#