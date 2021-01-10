Ortahisar Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri yerleştirmeye başladı
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Ortahisar Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri yerleştirmeye başladı

10.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:33
Ortahisar Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerleri yerleştirmeye başladı

Ortahisar Belediyesi, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerlerini yerleştirmeye başladı.

Ortahisar Belediyesi, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerlerini yerleştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etapta 14 konteynerin 7'sinin, ilçeye bağlı mahallelere yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyle katı atıkların sağlıklı şekilde geri dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Genç, yeni konteynerlerin metal, plastik, kağıt, karton, kitap, gazete ve küçük elektronik eşyaların atılacağı dört ayrı bölümden oluştuğunu ifade ederek, yeni sistemin bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan en çevreci sistem olduğunu vurguladı.

Projeden son derece memnun olduklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"İlçemizde katı atıkların üretimi, depolanması, ayrıştırılması, taşınması ve nihayetinde bir kısmının geri dönüştürülerek ekonomi için tekrar hammadde kaynağı olarak kazandırılması noktasında en büyük proje olan Sıfır Atık Projesi'yle ilgili ciddi bir adım attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bununla ilgili 2 milyon lira hibe aldık. Nüfus yoğunluğunun olduğu mahalleler başta olmak üzere merkez mahallelerimize bu tip konteynerleri yerleştirmeye devam edeceğiz. Bu projeyle birlikte atık ve çöplerle ilgili pek çok konuda büyük kazanımlar elde edeceğiz. Atıkların vahşi depolamasının önlenmesi, türlerine göre ayrıştırılması ve geri dönüşümünde uygulanan en modern ve en çevreci sistemi hayata geçirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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