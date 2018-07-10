Ortahisar Belediyesi Pazarkapı'daki 61 Dükkan ve 16 Ofisi Açık Arttırma ile Satışa Sunacak

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından Pazarkapı Mahallesinde, Kentsel Tasarım Projesi'nin ikinci etabı kapsamında inşa edilen içinde 61 dükkan ve 16 ofisin bulunduğu ticaret alanlarını 19 Temmuz Perşembe günü açık artırma usulüyle ihaleye çıkarılarak satışa sunulacak.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada projeyle ilgilenen vatandaşların inşa edilen 61 dükkan ile 16 ofis alanının satışıyla ilgili Ortahisar Belediyesi'nin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale tarihinden bir gün öncesine kadar satış dosyası alabilecekleri belirtildi.

Ticaret ve ofis alanlarıyla ilgili satış işlemlerinin devam ettiğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Pazarkapı, kentsel tasarım projesiyle şehrin merkezinde yer alan yeni bir cazibe alanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Trabzon'un yeni cazibe alanı olacak Pazarkapı'nın ticaret, konut ve sosyal donatı alanlarıyla çok modern bir çehreye kavuşacak. Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bütün üniteler proje içinde yer alacak. İkinci etabın bitmesiyle Trabzon şehri, Meydan Parkı'na alternatif yeni bir lokasyon alanı kazanacak" dedi.

Turizm sektörünün her geçen yıl daha da cazip hale geldiği şehrimizde Pazarkapı' da ki ticaret ve ofis alanlarının önemin arttığını söyleyen Genç, "Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin 2. ve 3. etabının bitmesiyle birbirine entegre turizm değerleri oluşacak. Bunu şehrimiz için çok önemsiyorum. Ayrıca, Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında tünel açma işlemleri devam eden Tünel Akvaryum projemizin tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz birbirini tamamlayan tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı ve bunların çağdaş değerlerle buluşturulduğu yeni bir turizm aksı kazanacak. Dolayısıyla şehir merkezinde turistler ve ziyaretçiler daha fazla zaman geçirerek daha fazla alışveriş yapacak. Bu da Trabzon ekonomisi için yeni katma değerlerin üretilmesi demektir. Dolasıyla artan turizm faaliyetleri Pazarkapı'nın önemini her geçen gün daha da artırıyor diyebilirim. Pazarkapı'dan ticaret ve ofis alanı satın almak isteyen vatandaşlar belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden ihale tarihinden bir gün öncesine kadar satış dosyası alabilirler" diye konuştu. - TRABZON