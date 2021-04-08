Ortahisar Belediyesi işçileri ramazan kumanyalarını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı
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Ortahisar Belediyesi işçileri ramazan kumanyalarını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Ortahisar Belediyesi işçileri ramazan kumanyalarını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı

Ortahisar Belediyesi'nin şirketi ORBEL AŞ bünyesinde çalışan işçiler, ramazan ayı dolayısıyla kendilerine verilen gıda kumanyalarını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.

Ortahisar Belediyesi'nin şirketi ORBEL AŞ bünyesinde çalışan işçiler, ramazan ayı dolayısıyla kendilerine verilen gıda kumanyalarını ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası tarafından ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında belediyenin şirketi ORBEL AŞ bünyesinde çalışan işçiler, şirket tarafından kendilerine verilen ramazan kumanyalarını bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere bağışladı.

Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, işçilerin, ramazan ayının arifesinde birlik ve beraberlik açısından örnek ve güzel bir davranışa imza attıklarını belirterek, salgın sürecinin de ancak birlik, beraberlik ve dayanışmayla aşılacağına vurguladı.

Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi Başkanı İsmail Kaplan da sendika üyesi işçilere teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız ramazan kumanyalarını ihtiyaç sahipleri için bağışlayarak güzel bir dayanışma örneği sergilediler. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, yavrularımızın yüzünü güldürdüler. Bundan daha değerli ve anlamlı bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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