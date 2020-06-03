Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetlerine yeniden başladı
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Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetlerine yeniden başladı

Ortahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla askıya alınan evde bakım hizmetlerine 1 Haziran itibarıyla tekrar başladı.

Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetlerine yeniden başladı
03.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:21

Ortahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla askıya alınan evde bakım hizmetlerine 1 Haziran itibarıyla tekrar başladı.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri maske, eldiven ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Evde bakım hizmeti alan vatandaşların her türlü talebiyle yakından ilgilenen ekipler, vatandaşların yemek yapımı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyecilik ilkesi gereği 180 aile ile 313 vatandaşa günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen programlar dahilinde evde bakım hizmeti verdiklerini belirtti.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sayısını daha da artıracaklarını aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Belediyemiz kurumsallaşmaya başladığı andan itibaren her geçen yıl hizmet yelpazemizi genişlettik. Bu doğrultuda her geçen yıl evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaş sayımızı artırıyoruz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. O nedenle empati yaparak bu hizmeti bakıma muhtaç vatandaşlarımıza götürüyoruz. Bunu bir lütuf olarak değil, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza ve yaşlılarımıza karşı bir görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz."

Genç, koronavirüs salgını nedeniyle evde bakım hizmeti veren personelin temizlik ve hijyen şartlarına önem gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda oldukça hassas hareket ediyorlar. Çünkü hem personelimizin hem de yaşlılarımızın sağlığı her şeyden önemli. Personelimiz rutin işlerini yapmalarının yanında hizmet alan vatandaşlarımızla sohbet ederek bir nevi onların sosyal ihtiyaçlarını da gideriyor. Bu yönden de vatandaşlarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak moral anlamında da kendilerine destek oluyoruz. Kendilerinin yalnız olmadığını, kimsesiz olmadıklarını hissediyorlar ve mutlu oluyorlar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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