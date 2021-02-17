Ortahisar Belediyesi, emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda alacak
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Ortahisar Belediyesi, emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda alacak

17.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:33
Ortahisar Belediyesi, emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda alacak

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda alınması protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamda alınması protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç değerlerinin elektronik ortamdan alınmasına ilişkin protokol, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürü İrfan Hacımemişoğl ve Ortahisar Tapu Müdürü Süleyman Güven arasında imzalandı.

Protokole göre, Tapu Müdürlüğü borcu olmayan kişiler emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda alabilecek. Böylece emlak rayiç değerlerini öğrenmek için vatandaşların belediyeye gitmesine gerek kalmayacak.

Protokol kapsamsında, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem yapılan taşınmazlar, Emlak Vergisi Kanunu kapsamında cari yıla ait emlak beyan değerlerini belediye başkanlığınca güvenli elektronik ortamda Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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