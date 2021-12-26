Ortahisar Belediyesi "Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Gala Konseri" düzenleyecek

Ortahisar Belediyesi, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak için konser gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de başlayacak konserde sanatçısı Uğur Işılak'ın, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden besteleyip yorumladığı şarkıları icra edeceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonluları, Mehmet Akif Ersoy'un her biri şaheser olan şiirlerini müzikal olarak besteleyip yorumlayan Uğur Işılak'ın "Bir Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Gala Konseri"ne davet etti.

Genç, Akif'in şiirlerinin bütün insanlığa güzel mesajlar verdiğini ve hiçbir zaman güncelliğini yitirmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri edebi niteliklerinin yanı sıra zamanın ötesinde mesajlar, nasihat ve öğütler veren son derece veciz manzum eserlerdir. Her okuduğumuzda medeniyet mefkuremizi bize hatırlatan, ahlakı, erdemi, adaleti ve insan olmanın vasıflarını anlatan bu şiirler, aynı zamanda bütün insanlığa da hümanist mesajlar veriyor. Bu eserleri türkücü Uğur Işılak'ın tarzında dinlemek, bütün vatandaşlarımız için de çok keyifli bir etkinlik olacak. Bütün vatandaşlarımızı Işılak'ın kendi tarz ve üslubuna uygun olarak bestelediği ve yorumladığı bu eserleri icra edeceği konser etkinliğine davet ediyoruz."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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