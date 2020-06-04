Ortahisar Belediyesi altyapı çalışmalarını hızlandırdı
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Ortahisar Belediyesi altyapı çalışmalarını hızlandırdı

Ortahisar Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Ortahisar Belediyesi altyapı çalışmalarını hızlandırdı
04.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:17

Ortahisar Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle yavaşlatılan altyapı çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, İncesu, Doğançay mahallelerinde yol betonlama, Esenyurt, Yeşilbük, Soğuksu, Yeşilvadi, Çukurçayır, Pınaraltı, Sayvan mahallelerinde ise yol açma, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer yandan 1 Nolu Beşirli ve Gündoğdu mahallelerinde sanat yapıları, Yalıncak mahallesinde ise kaldırım ve sanat yapısı çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.

"Altyapı çalışmaları aksatılmadan sürdürülecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2020 yılı faaliyet döneminde planlanan altyapı çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Ortahisar'ın 85 mahallesinde proje ve faaliyet yürüteceğine dikkati çeken Genç, "Göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren bütün mahallelerimizde altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Bu kapsamda başta yol asfaltlama ve betonlama çalışmaları olmak üzere istinat duvarı, yağmur suyu kanalları ve drenaj sistemleri gibi bütün unsurları ele alarak faaliyetlerimizi bütüncül yaklaşımla yürüttük." ifadesini kullandı.

Genç, yöre halkının memnuniyetinin de kendilerini motive ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mahalle ziyaretlerimizde yöre halkının memnuniyetini görmek bizi oldukça motive ediyor. Her mahalle ziyaretimizde halkımızın yakın ilgisi ve teveccühüyle karşılaşıyoruz. Gerek merkez mahallelerimizde gerekse kırsal mahallelerimizde eski dönemlerle karşılaştırdığımızda gerçekten farkı apaçık bir şekilde görmek mümkün."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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