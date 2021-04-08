Ortahisar Belediye meclisi toplantısında Doğa Park projesi kabul edildi
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Ortahisar Belediye meclisi toplantısında Doğa Park projesi kabul edildi

Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Ortahisar Belediye meclisi toplantısında Doğa Park projesi kabul edildi

Ortahisar Belediyesi Meclisi Toplantısında, Çukurçayır Mahallesi'ne yapılması planlanan Doğa Park projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediyesi Meclisi Toplantısında, Çukurçayır Mahallesi'ne yapılması planlanan Doğa Park projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirilen nisan ayı toplantısında, projeyle ilgili plan ve bütçe komisyonundan gelen gündem maddesi görüşüldü.

Çukurçayır Mahallesi'nde yap, işlet ve devret modeliyle hayata geçirilecek projeye ait maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Genç, yaptığı açıklamada, parkın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallede vatandaşlara yeni nefes alanı oluşturacağını söyledi.

Parkın yapılacağı alanın belediyeye ait olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Çukurçayır önemli bir nüfus yoğunluğuna sahip. Orada faaliyet gösteren Boztepe, Necmiati, Değirmendere gibi spor kulüplerimizin buranın spor alanı olarak kullanılmasıyla ilgili bir ısrarı oldu. Burada eski bir halı saha vardı. Aynı zamanda mini bir ormanın bulunduğu bir yer. Toplamda beş dönümlük bir alan. Burayı mini bir Ekopark tarzında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gençleri de biraz cezbedecek özellikli unsurları projemiz içerisine koyduk. Bu şekilde hem ailelerimiz, hem de gençlerimiz için bir soluk alanı oluşturalım istedik. Ama o kulüplerimize ve gençlerimize de söz verdik. İnşallah, bir spor alanını da ayrıca Çukurçayır'ımıza kazandıracağız."

Genç, projede ayrıca14 araçlık otopark, 232 kişilik restoran, kamelyalar, piknik alanları, gezinti yolu, millet kıraathanesi ile seyir kulesinin de yer alacağını sözlerine ekledi.

Bu arada, mecliste gazeteci, yazar ve karikatürist Harun Yavruoğlu'nun isminin, evinin bulunduğu Karşıyaka Mahallesi'nde bir sokağa verilmesiyle ilgili madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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