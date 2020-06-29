Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten vatandaşlara çöp uyarısı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında kontrollü sosyal yaşama geçilmesiyle piknik ve ören yerlerine bırakılan çöpler nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında kontrollü sosyal yaşama geçilmesiyle piknik ve ören yerlerine bırakılan çöpler nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle uygulanan yasaklardan bunalan vatandaşların dinlenme ihtiyaçlarını parklar, ören yerleri ve yaylalarda giderdiklerini belirtti.

Sorumsuz bazı vatandaşların gezi sonrası çöplerini gelişigüzel şekilde çevreye attıklarını ifade eden Genç, "Gezip dinlenmek için yaylalara, göl kenarlarına, milli parklara ve diğer doğal güzelliklere yaptığımız ziyaretlerde hiçbir zaman çevre duyarlılığımızı bir kenara atmamalıyız. Uygulanan yasaklardan sonra gezip dinlenmek, moral bulmak bütün vatandaşlarımızın hakkıdır. Ancak çevreyi kirletmek, atık ve çöpleri gelişigüzel bir şekilde etrafa bırakmak bir hak değil, başkalarının temiz bir çevre ve doğada yaşama hakkına tecavüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, çevre kirliliğinin yanı sıra ormanlardaki ağaçlara da zarar verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ağaçlara isim kazınmasından tutun da gövdelerinin yontularak inceltilmesi ve kabuğunun soyulmasına kadar ormanlarımızdaki ağaçlarımıza birçok zararlar veriliyor. Bu tür sorumsuz davranışlar hem tabiat güzelliklerimizi tahrip etmekte hem de vatandaşlarımızla ilgili olumsuz algıların oluşmasına neden olmaktadır. O nedenle bütün vatandaşlarımızı ister şehir merkezlerinde olsun isterse yaylalarda ve dağlarda olsun, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmaya davet ediyorum. Eğer temiz bir çevrede yaşayıp temiz sular içmek, temiz hava solumak ve temiz toprakta yetişen sağlıklı, organik gıdalarla beslenmek istiyorsak, doğamıza sahip çıkalım."

Kaynak: AA