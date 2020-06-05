Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Çevre Günü mesajı
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Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Çevre Günü mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten Dünya Çevre Günü mesajı
05.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:49

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, çevre ve doğayı korumanın bütün insanlığın ortak görevi olduğunu belirtti.

Hızlı sanayileşme ve yerleşim yeri ihtiyacı nedeniyle dünyada tabiatın dengesinin bozulduğuna şahit olunduğunu ifade eden Genç, "Orman alanlarının tahrip edilmesi, sanayi atıklarıyla deniz, hava ve toprağın kirletilmesi en büyük çevre felaketlerini de beraberinde getirmektedir. Doğaya ve tabiata saygısız her türlü girişim, yeni çevre felaketlerini de doğurmaktadır. Başta küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal, siyasi ve ekonomik felaketler çevreye karşı duyarsızlığın eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, dünyanın bütün harikulade güzellikleri, ormanları, gölleri, dağları, mağaraları, deniz ve okyanuslarının insanlara emanet olduğuna dikkati çekerek, "Bu emanete sahip çıkmak, bütün unsurlarıyla gelecek nesillere en güzel şekilde miras bırakmak bütün insanların ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Doğa istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için doğaya sahip çıkmak ve korumak gerektir." ifadesini kullandı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlıklı bir çevrede yaşamanın birinci şart olduğunu işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Eğer sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak tabiatımıza ve çevremize sahip çıkmalıyız. En temiz ve en sağlıklı doğada yaşamak bütün insanların ortak hakkıdır. Bunun bilinciyle Ortahisar ilçemizde bugüne kadar çevre temizliği ve doğayı korumak adına pek çok proje yürüttük. Fidan dikimi, yeşil alanların artırımı, mahallem temiz kalsın kampanyası, atık pil ve atık yağ yarışmaları, atıkların ve çöplerin ayrıştırılması bunlardan sadece birkaçıdır. İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmemiz için en öncelikli riayet edeceğimiz husus doğaya sahip çıkmak olacaktır. Bu vesilelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, daha güzel, daha sağlıklı bir çevre ve doğada yaşamayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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