Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten atılan maskelerle ilgili uyarı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gelişigüzel atılan maskelerin risk oluşturduğunu bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gelişigüzel atılan maskelerin risk oluşturduğunu bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin kullanımıyla ilgili vatandaşların genelgede belirtilen hususlara dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Salgın nedeniyle gündelik kullanımları artan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzemelerinin gelişigüzel sokak ve caddelere bırakıldığını aktaran Genç, bu durumun bütün toplum sağlığını tehdit ettiğini ve risk oluşturduğunu vurguladı.

Genç, bütün vatandaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye ciddiyetle riayet etmesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzemeleri diğer atıklardan ayrıştırılarak bina giriş ve çıkışları ile ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlarda biriktirme ekipmanlarında toplanacak. Bu atıklar geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 'diğer atık' olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanmalıdır. Sağlık kuruluşlarında veya diğer alanlarda teşkil edilen karantina birimlerinde oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan atıkların 'tıbbi atık' olarak yönetilmeleri gerekiyor. Bu birimlerden alınan atıklar diğer atıklarla kesinlikle karıştırılmamalı."

Evlerde, iş yerlerinde tek kullanımlık maske, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının da yırtılmaya dayanaklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanması gerektiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Atık üzerinde virüsün hayatta kalma olasılığının en aza indirmek için atık torbaları, en az 72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilmelidir. Atıklar, atık toplama saatinden kısa bir süre önce çıkartılmalı ve 'diğer atık' olarak evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanmalıdır. Belediyeler tarafından maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarını biriktirilmesi ve teslimine yönelik yapılacak duyuru ve talimatlara ayrıca riayet edilmelidir. "

Genç, salgından korunmak için kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen ekipmanlarının belediyeler tarafından bu iş için eğitilen uzman ekiplerce toplanacağını belirterek, bu amaçla Ortahisar Belediyesi'nin bütün birimlerine tıbbi atık kutuları koyulduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA