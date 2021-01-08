Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten AA Trabzon Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Genç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, AA Bölge Müdürü Zafer Sel ve AA muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin önemine değinen Genç, Sel ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge Müdürü Zafer Sel, ziyaret anısına Başkan Genç'e Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay