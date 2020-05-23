Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Ramazan Bayramı'nı kutladı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan ramazan ayını geride bırakarak sevgi, umut, kardeşlik, dostluk, mutluluk, acıları paylaşma ve bütün toplum olarak kaynaşma günü olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın bir kez daha sevinç ve huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatan Genç, şunları kaydetti:

"Dünyayı esareti altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayının o kendine has muhabbet ve samimi ilişkilerinden fiili olarak uzak kalsak da bu durum bizim ramazanın sevincini ve şuurunu yüreğimizde hissetmemize mani olmadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugünlerde belki sevgi ve muhabbetle birbirimizle bayramlaşamasak da bu duyguları içimizde dopdolu yaşamaya devam edeceğiz."

Genç, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşların bayramı huzur ve mutluluk içinde geçirmeleri için ellerinden gelen bütün gayreti sarf edeceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ortahisar Sosyal Vefa Destek Grubu bu aşamada vatandaşlarımızın bir nebze de olsa bayramı bayram havasında geçirmeleri için onların her türlü talebine yetişme noktasında azami gayret gösterecektir. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini bayram süresi boyunca hiç çekinmeden Vefa Sosyal Destek Grubumuza iletebilirler. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA