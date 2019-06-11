Ortahisar Belediye Başkanı Genç, öğrencilerle fidan dikti

Trabzon'un Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilkokul öğrencileriyle fidan dikti.

Uğurlu Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Genç, Ortahisar'da yeşil alanları artırmak için her mahalleye en az bir park hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Genç, çevre bilincini çocukların zihnine daha çok yerleştirmeyi, daha çok farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Geçen sene 41 bin civarında diktiğimiz fidan sayısını, bu dönemde 61 bin hedefine taşıyacağız. Bunu hem şehrimiz hem ülkemiz hem de bütün yeryüzü açısından oldukça önemsiyoruz." dedi.

Mahallede oluşturulan parka çocuklarla birlikte fidan diken Genç, daha sonra Ortahisar Belediyesi'nin fidan üretim merkezini de ziyaret etti.

Kaynak: AA