Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Kovid-19 tedbirlerini değerlendirdi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesi için belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ve rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan...

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesi için belediye ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüğünü ve rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirdiğini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçlarına yetişmeye gayret ettiklerini belirterek, ramazan ayında 4 bin 600 kuru gıda kolisinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 45 bin 150 maske dağıttıklarını kaydeden Genç, "Yine temizlikle ilgili 750 litre dezenfektan ile 5 bin küçük kolonya dağıtımı gerçekleştirdik. Genel sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 32 bin 861 ekmek dağıtımı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Genç, salgınla ilgili vatandaşları düzenli olarak bilgilendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Marketler, pazar yerleri ve kalabalık ortamlardaki sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için çalıştık. Bu anlamda pazar yerlerinde sürekli olarak megafonla bilgilendirme yapıyoruz. Marketlere ve bakkallara alışveriş usulleriyle bilgilendirici afişler astık. Ayrıca semt pazarlarımızın girişlerinde maske dağıtıyoruz, giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz. Belediyemizin anons sisteminde her gün açıklanan tedbirlerle ilgili duyurular düzenli olarak yapılıyor."

Temizlik ve dezenfekte çalışmalarına önem verdiklerine dikkati çeken Genç, 10 kamu kurum ve kuruluşu, 120 cami, 140 park, 18 pazar yeri, 22 ana cadde, 78 mahalle, 550 çöp konteyneri, 45 yeni model çöp konteyneri, 40 yeni yer üstü çöp konteynerini periyodik aralıklarla dezenfekte ettiklerini aktardı.

Genç, Ortahisar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun toplamda 24 bin vatandaşımızın çağrısına yetiştiğini belirterek, grupta 33 personellerinin bulunduğunu ve gece gündüz demeden vatandaşların her türlü talebine yetişmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Denetimlerin titizlikle yerine getirildiğini belirten Genç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Toplamda bin 307 iş yerini denetledik. Cezai işlem uyguladığımız iş yeri sayısı 11 ve kesilen ceza miktarı ise 3 bin 970 lira civarında. Zabıta Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 4 birahane, 12 içkili lokanta, 625 çay ocağı, 17 düğün salonu, 4 hamam, 36 internet kafe, 525 kahvehane, 40 oyun salonu, 4 sinema, 2 gazino, 37 spor salonu ve bir tiyatro salonunun kapatılmasını sağladı. Salgın sürecinde sokak hayvanları da unutulmadı. 24 saat yem ve mama desteği sağlayarak, bunun yanı sıra hayvanların bakımları da yapıldı."

Kaynak: AA