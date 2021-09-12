Ortahisar Belediye Başkanı Genç, İçkale'de incelemelerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, İçkale'de incelemelerde bulundu

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, İçkale'de incelemelerde bulundu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kommones Krallığı'ndan kalma İçkale bölgesindeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla Trabzon'un yeni bir turizm potansiyeli kazanacağını belirtti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kommones Krallığı'ndan kalma İçkale bölgesindeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla Trabzon'un yeni bir turizm potansiyeli kazanacağını belirtti.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Ortahisar Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen proje kapsamında bir süre önce kazı çalışmaları başlayan İçkale'yi ziyaret etti.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Genç, çalışmaların tamamlanmasıyla Trabzon'un, Sümela Manastırı çapında yeni bir turizm potansiyeli kazanacağını aktardı.

Birçok turistin tarihi İçkale'yi ziyaret etmek istediğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Esasında tarihe tanıklık eden çok önemli bir bölgemiz, gözlerimizden mahrum bırakılan bir bölgemiz yeniden Trabzon tarihi adına, ülkemiz tarihi adına ve dünya tarih mirası adına gün yüzüne çıkarılacak. Milattan önce 2 bin yıl gibi çok kadim bir tarihe sahip bu şehrin böyle bir alanının mahrum bırakılması hakikaten de çok üzücü bir durumdu. Biz bu konuda 2014 yılındaki seçim çalışmalarımızda Trabzon'umuzda ortaya koyacağımızın sözünü vermiştik."

Genç, İçkale kazısının sadece Türkiye'nin değil, dünya tarih mirası için de çok önemli bir kazanım olacağının altını çizdi.

Roma, Komnenos, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının bulunduğu bu bölgedeki kazı çalışmalarının şehir adına çok önemli bir kazanım olacağını belirten Genç, "Ben inanıyorum ki burada çok önemli kalıntılara, buluntulara rastlanılacak. Burada saklı bir tarih var. Bu tarih gün yüzüne çıkacak. Çok önemli bir kazınım olacak. Ülkemizin tarihi miras olarak çok önemli bir kazanımı olacak. Dünya tarihi mirasına da çok önemli bir katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Bu projenin bir paydaşı olmaktan dolayı da bir kez daha büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek bu çalışma için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Uğur İbrahim Altay
Magazin Ferhan Şensoy Beren Saat
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Memduh Büyükkılıç Şans Oyunları Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ortahisar Belediye Başkanı Genç, İçkale'de incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:13:55. #1.11#