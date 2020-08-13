Ortahisar Belediye Başkanı Genç, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren halkın bütün kesimlerini kucaklayan, birleştirici siyaset anlayışıyla Türk siyasetine damga vurduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde resmi olarak kurulan AK Parti'nin, çok kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek iktidara geldiğine işaret eden Genç, "Her zaman milli ve yerli politikalar üreterek, bunları büyük bir cesaretle uygulayan Sayın Cumhurbaşkanımızın tartışılmaz liderliğiyle AK Parti'miz, ülkemizin başına örülmek istenen belalardan ve krizlerden her daim güçlenerek çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

Genç, AK Parti'nin günübirlik, menfaate dayalı siyaset anlayışının ürünü olmadığını ve büyük bedeller ödenerek, büyük fedakarlıklar yapılarak yıllardır ilmek ilmek örülen bir inancın ve davanın ürünü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır temel hak ve özgürlükleri engellenen, ötekileştirilerek adeta devletin bütün kurumlarından dışlanan Türk milletinin ana omurgasını oluşturan geniş halk kitleleri, AK Parti ile birlikte bütün gücünü siyaset arenasında gösterme kabiliyetine ulaştı. AK Parti bu anlamıyla günübirlik ya da dönemsel siyaset anlayışının değil, büyük bedeller ödenerek, büyük fedakarlıklar yapılarak yıllardır ilmek ilmek örülen bir inancın ve davanın partisidir."

Genç, AK Parti'nin bundan sonra da Türk ve dünya siyasetine yön vermeye devam edeceğine vurgu yaparak, "AK Parti, kurulduğu yıldan itibaren ürettiği politikalarla İslam dünyasında da değişim ve dönüşüm hareketlerinin fitilini ateşledi. AK Parti hareketi demokrasi ve evrensel hukuk değerleri açısından birçok İslam ülkesinde rol model olarak benimsendi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA