Ortahisar Belediye Başkanı Genç Açıklaması

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bize düşen görev Cumhurbaşkanımıza en kuvvetli desteği vermektir." ifadesini kullandı.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Trabzon'a geleceğini anımsattı.

Trabzon'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır olduğunu aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımıza Başkomutanımıza moral ve güç vereceğiz. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon ile kucaklaşmak için sabırsızlanıyor. Bizler de öyle. Tüm Trabzon olarak, yeni bir ruhla Trabzon il kongremizi sizlerin katılımıyla yaparak buradan tüm Türkiye'ye ve ardından bütün dünyaya çok kuvvetli bir mesaj vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güç vermek için önce havalimanı, sonra Hayri Gür Spor Salonu'nun önünde ve ardından da kongremizde buluşalım. Gün, dünya liderine moral verme günüdür."

Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrünü milletine adadığını da vurgulayarak, "Bize düşen görev Cumhurbaşkanımıza en kuvvetli desteği vermektir." ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin makus talihini değiştirdiğine de dikkat çeken Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya mazlumlarının umudu olduğunu işaret etti.

Genç, dünyada ilk defa bir Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bütün dünya Müslümanlarına kol kanat gerdiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, hem alt yapıda hem üst yapıda, eğitimde, kültürde Türkiye'yi hizmet ağı ile ördü. Çağdaş medeniyet seviyesinin tüm güzelliklerini vatandaşlarına sundu. Bununla kalmadı. 'Tek dişi kalmış canavar' denen batının baskısı altında inleyen Afrikalılar ile dünya Müslümanlarına kol kanat gerdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'dünya 5'ten büyüktür' diyen tek lider o oldu. FETÖ terörünü onun kararlığı ile bertaraf ettik. Türkiye'yi, Sayın Bakanımızla ve Başbakanımızla birlikte terörden arındırdı. Ülkemizi tehdit eden teröre karşı sınır ötesinde önce Fırat Kalkanı sonra da Afrin operasyonlarını kahraman ordumuza başkomutanlık yaparak gerçekleştirdi."