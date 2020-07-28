Ortahisar Ayasofya Camii, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı
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Ortahisar Ayasofya Camii, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan ve açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'ne ilişkin, "Yanlış bir işlem yapılmadı, doğru bir işlem yapıldı ve gerçekten de Trabzon Ayasofya eski haliyle muhafaza edildi, hiçbir değişikliğe gidilmedi.

28.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:58

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan ve açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'ne ilişkin, "Yanlış bir işlem yapılmadı, doğru bir işlem yapıldı ve gerçekten de Trabzon Ayasofya eski haliyle muhafaza edildi, hiçbir değişikliğe gidilmedi." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u 1461 yılında fethinin ardından camiye dönüştürülen Ortahisar Ayasofya Camii, 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.

2013 yılında ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında kapsamlı bir restorasyona başlandı.

Ortahisar Ayasofya Camii'nin çatı ve çevre duvarlarında onarım, caminin yanında bulunan kulenin iç ve dış kısmında ise bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Caminin iç kısmında yer alan fresklerin zarar görmemesi için de pleksi malzemeden ışıklandırma sistemi kuruldu. Böylelikle ibadet sırasında ışıklandırma ile üzeri kapatılan fresklerin, sistemin kapatılmasıyla ziyaretçilerin görmesine imkan tanınmış oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle yeniden ziyarete ve ibadete açılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde, programı takip eden vatandaşlar da ikindi namazını kıldı.

Açılış töreni nedeniyle gazetecilere açıklamada bulunan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Ortahisar Ayasofya Camii'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden sonra restorasyonu tamamlanan ve açılan ikinci cami olduğunu söyledi.

2012 yılında yapı mülkiyetinin mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtiğini ifade eden Ersoy, "2013 yılında buraya eski genel müdürümüzle gelerek birlikte açmıştık. Bugün de restorasyon sonrası yeni bir açılışa geldik. Bu yönüyle çok mutluyuz. Burası sadece Müslümanların cami olarak kullandıkları bir namazgah değil, aynı zamanda Hristiyan, Ortodoks ve Katolik dünyasından insanlar gelerek turizm amaçlı burayı kullanacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Restorasyon kapsamında yapılan çalışmalara değinen Ersoy, her çalışmanın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

Ersoy, yapının dokusunun aynen muhafaza edildiğine işaret ederek "Vakıflar Genel Müdürlüğü 'burada yanlış restorasyon yapıyor' gibi ifadelerde bulunuldu. Ben o dönemde de açıklamalar yapmıştım ve yine aynısını söylüyorum. Ben de aynı zamanda yüksek kurul üyesiyim. Bu çalışmalar kurula projeler geldikten sonra uzmanlar tarafından değerlendirilir ve raporlar yazılır. Burayla ilgili bütün projelerde bir bilim ve danışma kurulunun kararları var. Yanlış bir işlem yapılmadı, doğru bir işlem yapıldı ve gerçekten de Trabzon Ayasofya eski haliyle muhafaza edildi, hiçbir değişikliğe gidilmedi." diye konuştu.

Öte yandan, Ortahisar Ayasofya Camii'nin açılış törenine Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Nadir Alpaslan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi katıldı.

Ortahisar Ayasofya Camii, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: AA

Manşet

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