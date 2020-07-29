Ortahisar Ayasofya Camii açılışın ardından ziyaretçilerin akınına uğruyor
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Ortahisar Ayasofya Camii açılışın ardından ziyaretçilerin akınına uğruyor

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ortahisar Ayasofya Camii açılışın ardından ziyaretçilerin akınına uğruyor
29.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:36

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon'da 7 yıl önce 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 2 yıl önce de restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi'nde restorasyon çalışmaları tamamlanarak dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla açılışı yapılmıştı.

Açılışın ardından ziyaretçilerini bugünden itibaren kabul etmeye başlayan caminin çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarını beğenilirken, tarihi mekandaki freskler özel bir sistemle kapatılarak zemin bölümünün bazı yerleri de camla kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Temsil Kurulu Başkanı H. Volkan Kantarcı, restorasyon çalışmaları sonrası şikayete yada itiraza konu olacak çok fazla bir durumun olmadığını söyledi.

Kantarcı, "Bu sene pandeminin etkilerinden dolayı gerek ülkemizde gerekse bölgemizde turizm anlamında ciddi kayıplar var. Restorasyon çalışmalarının bu döneme rastlamış olması olumsuz geçen sezonla ilgili olarak kısmi avantaj gibi oldu. Hareketliliğin olmadığı dönemde eksik kısımlar tamamlandı. Özellikle Ayasofya restorasyon ve çevre düzenleme esnasında haberlere çok konu oldu. 'Yeşile yönelik eksiltmeler oldu yürüyüş yolları geniş tutuldu' şeklinde. Ancak dün itibariyle açılışlar gerçekleştirildi. Öncelikli tarihi mekan olan Ayasofya Camii'nin durumuydu. Ziyaret edilebilir alanların ne durumda olacağı konusunda peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Biz çalışma esnasında gördüğümüz eksiklikleri ilgililerimize iletmiştik. Onlarda gerekli düzenlemeleri yaptılar. Bugün itibariyle çevre düzenlemeleri anlamında çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Camide namaz saatlerinin dışında ziyaret edilebilir durumda. Daha önce bu mekanda mescit vardı üç tarafı kapatılmıştı giriş kısmı açık bırakılmıştı. Dolayısıyla ziyaret edileceği zaman sütunlar tavandaki freskler yapının ana hatlarıyla büyük bir kısmı ziyaret edilemiyordu. Şu anki restorasyonda görüldüğü gibi o anlamda bir sıkıntı yok. Hatta yerdeki mozaiklerle ilgili çok güzel bir çalışma yapıldı. Bunun benzeri daha önce Ortahisar Camii'nde yapılmıştı. Dolayısıyla gelen turistler yapının önemli olan kısımlarını görebiliyorlar. Sonuç ortada çalışmalar sonrası şikayete yada itiraza konu olacak bir durum çok fazla olmadığı görüşündeyim" dedi.

Ziyarete gelenlerden Gökhan Alpaslan ise yaptığı açıklamada "Çok şaşkınız çok beğendik. Çok güzel görülüyor. Restorasyon sırasında eserlere fazla zarar vermemişler. Tavan ve zemin güzel olmuş. Bence güzel olmuş" diye konuşurken, Abdullah Akçay'da "Çok güzel olmuş. Milletimize hayırlı olsun. Görülecek yerler. Caminin açılması karşısında mutluyuz. Allah Türk milletine hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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