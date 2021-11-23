Ortadoğu Webinarları: Tarihî Dönüm Noktalarıyla Lübnan - Haberler
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Ortadoğu Webinarları: Tarihî Dönüm Noktalarıyla Lübnan

Habermetre - Haberler | Toplum
Ortadoğu Webinarları: Tarihî Dönüm Noktalarıyla Lübnan

Ortadoğu'nun müstesna ülkesi Lübnan geçirdiği tarihsel süreç itibariyle de bölgedeki diğer ülkelerden ayrışmaktadır.

Ortadoğu'nun müstesna ülkesi Lübnan geçirdiği tarihsel süreç itibariyle de bölgedeki diğer ülkelerden ayrışmaktadır. Osmanlı döneminden günümüze kadar geçen dönemde Lübnan'ı şekillendiren tarihi olaylar ve Türkiye'nin zaman içerisinde dönüşen Lübnan politikası bu webinarda Ahmet Serdar Günaydın ile ele alınacaktır.

Kayıt için:

https://event. webinarjam. com/register/299/gqvpgf4p

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