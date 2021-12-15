Ortadoğu Webinarları: Beylikten Cumhuriyete Tunus

Türk Hüseyni Hanedanı tarafından 1956'ya kadar bir beylik olarak yönetilen Tunus'ta bu tarihte gerçekleşen kansız bir darbeyle dünya tarihinin bu son beyliği de ortadan kalkmış ve günümüzün Tunus Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyet dönemi ile birlikte Tunus'taki kimlik algısı, tarih yazımı, vatan düşüncesi, dinin toplumdaki yeri ve devlet kavramına yüklenen anlam gibi konularda ciddi dönüşümler gözlenmiştir. Ortadoğu Webinarları'nın bu bölümünde Tunus'un ve halkının yaşadığı bu dönüşümler Necati Fıratlı ile değerlendirilecektir.

Kayıt için:

https://event. webinarjam. com/register/304/gqvpgf49

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